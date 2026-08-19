乃木坂46賀喜遥香「さくちゃんもお祝いしてくれて…」25歳の誕生日に開催された「真夏の全国ツアー2026」福岡公演を振り返り

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃～）。8月13日（木）の放送では、賀喜先生の25歳の誕生日だった8月8日（土）と、その翌日の8月9日（日）におこなわれた「真夏の全国ツアー2026」福岡公演について語りました。賀喜：私たちが8月8日、9日におこなった乃木坂46「真夏の全国ツアー2026」福岡公演の話や、私の誕生日当日についてのお話をしていけたらなと思います。まずは福岡公演に足を運んでくださった皆さん、ありがとうございました！ 楽しんでいただけましたか？ 福岡は、今回のツアーをセンターで引っ張ってくれている一ノ瀬美空ちゃんの地元で、みーきゅんの福岡弁？ 博多弁っていうのかな？ それが炸裂していて、めっちゃかわいかった～♡ それに、地元でのライブって特別だから、みーきゅんがすごく楽しそうで、私も見ていて幸せだった。私の誕生日の次の日、8月9日は3期生の吉田綾乃クリスティーさんの卒業セレモニーもおこなわせていただいて……ツアーが始まったときは“まだまだだな”と思っていたのに、もう卒業セレモニーの日になっちゃって、実感がないまま始まって、そのまま終わっちゃったみたいな感じなんですけど。今になって、やっぱり、もういらっしゃらないことが寂しい……。でも、めっちゃいい時間だったな。2日間、夢のような時間でした。ありがとうございます！＜生徒からのメッセージ＞「乃木坂46『真夏の全国ツアー2026』福岡公演お疲れさまでした！ 初日は令和8年8月8日で、遥香先生にとっても特別なライブでしたね！ 印象に残っているのは、遠藤さくら先生が目をキュッとさせながら『かっき〜！ お誕生日おめでとう！』と大きな声で言っていたところです。かわいくて、かきさくの愛も感じてキュンとしちゃいました！また、コールで『超絶かわいい賀喜遥香！』の威力が強すぎて、遥香先生が圧倒されているところは、かわいしかったのと同時に面白さも感じてしまいました（笑）。まさか、推しである遥香先生の誕生日をライブで楽しく祝えるなんて思ってもみなかったです！ 改めてお誕生日おめでとうございます！ 愛の詰まった素敵な1年になることを願っています。神宮公演も楽しみです！」（東京都 23歳）賀喜：ありがとう～！ そう、ライブ中にさくちゃんがお祝いしてくれたり、一ノ瀬美空ちゃんがお祝いしてくれたりして、ファンの皆さんの声援やコールもいつもよりすごかったんですよー！ 皆さん、お祝いしてくれてありがとう～！誕生日だからということで、遠くから来てくださっている方もいるし、私のペンライトもいっぱい振ってくださって。うれしかったし、楽しかった！＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info