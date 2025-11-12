ガールズグループのXG(JURIN、CHISA、HINATA、HARVEY、JURIA、 MAYA、COCONA)が、カンテレ・フジテレビ系バラエティ特番『さんまのまんま おしゃべり万博!開幕SP』(21日21:00～)にゲスト出演する。

個性あふれる衣装でハイテンションに現れるXGだが、明石家さんまに飲み物を聞かれると「お冷で」と少し緊張した様子。さんまは色とりどりの髪色をしたメンバーに「ベルサイユのばら」のようだと表現すると、和やかな雰囲気に包まれた。

XGから新曲「GALA」のダンスをさんまと一緒に踊りたいというリクエストが飛び出すと、難解な手の動きにさんまは困惑しきりで、変顔でごまかしてしまうなど大盛り上がり。CHISA、HINATA、JURIAからは手作りしたという心温まるプレゼントが寄せられる。

ほかにも、今年の世界陸上で活躍した桐生祥秀、村竹ラシッド、中島佑気ジョセフら陸上界のスターたちや、Netflixシリーズ『匿名の恋人たち』に出演する小栗旬とハン・ヒョジュ、映画『ナイトフラワー』に出演する北川景子、渋谷龍太(SUPER BEAVER)という総勢14人のゲストが出演する。

XGのコメントは、以下の通り。

――収録の感想を教えてください。

CHISA：めちゃくちゃ楽しませていただきました。

JURIN：さんまさんが笑いの神すぎて…。

CHISA：テレビのまんまでした。本当にさんまのまんまです。

MAYA：ただただテレビを見ているかのように、笑って楽しませていただきました。

――さんまさんと秋にやりたいことは？

HARVEY：さんまの塩焼きをまるまる一本、一緒に食べてみたいです。

JURIA：紅葉めぐりをしてみたいです。綺麗な景色を一緒に見てみたいです。恐縮ですが…（笑）

――見どころを教えてください。

CHISA：XGのそのまんまの雰囲気で、メンバーのまんまの姿でお話できたと思うので期待してください。

JURIN：さんまさんの、マイケルジャクソンの「ポゥ！」にぜひ注目してください。私も放送が楽しみです。

MAYA：さんまさんが私たちの新曲「GALA」の新しいポイントを見つけてくれてうれしかったです！

JURIA：私たちならではの宇宙空間に入り込んだ、さんまさんとの時間と世界観を楽しみにしてください。

(C)カンテレ