「応援してくれる方の気持ちがすごく分かった」女子プロゴルファー・葭葉ルミが語る、スポーツ観戦の楽しさ

TOKYO FMグループの「ミュージックバード」が制作し、全国のコミュニティFMで放送中のラジオ番組「WEEKLY GOLF REVIEW」のワンコーナー「葭葉ルミのワンダー！ルミちゃんラジオ supported by 富士住建」（毎月第1金曜16:00～16:45）。女子プロゴルファーの葭葉ルミ（よしば・るみ）選手がパーソナリティを務め、コースで見せる真剣な表情とは一味違う、葭葉プロの等身大の思いをお届けしていきます。今回の放送では、スポーツ観戦の魅力と熱狂について語ってくれました。

◆夏のスポーツを取り巻く暑さへの懸念

ワールドカップサッカーが幕を閉じました。激闘を繰り広げ、世界を相手に素晴らしい戦いを見せてくれた日本代表には、本当に多くの勇気と感動をもらいました。今回は葭葉が、さまざまなスポーツを観戦するなかで感じた魅力や、応援することの楽しさについて語りました。

サッカーにはあまり詳しくない葭葉ですが、応援している選手の一人がクリスティアーノ・ロナウド選手です。周囲のサッカー好きな人から、献血に積極的に取り組んでいることや、子どもに優しい一面があることなどを聞き、「そういう面を聞くと、やっぱり応援したくなる」と話しました。

大会では、選手が涙を流す姿も強く印象に残りました。「スポーツ選手が流す涙ってなんでこんなに素敵なんだろう」と語り、「自分にはできないことに挑戦しているのもすごいし、かっこよかった」と思いを寄せました。

夏のスポーツでは、高校野球にも注目しています。一方で、厳しい暑さによって体調を崩す選手が多いことを問題視。「私たちも、最後の大きい大会を目標に練習してきたのに、試合のときに暑すぎて自分の実力が出せないときがあります。そういうときはやっぱり悔しいですね」と、ゴルフでの経験にも触れました。

特に高校3年生にとって、最後の大会に出場できるかどうかは大きな意味を持ちます。だからこそ、「高校3年生で体調が悪くなって試合に出られないとなったら、大丈夫かな、心配だなって思う」と話し、ゴルフを含めた夏のスポーツの開催時期について、「時期をずらすことを検討してほしい」と訴えました。

◆応援する側になって気づいたスポーツの魅力

最近は、テレビでバレーボールを観戦する機会も増えているそうです。男子、女子ともに人気が高く、個性豊かな選手が活躍しています。葭葉は「そういう人たちを応援するのって本当に楽しい」と、競技を超えて選手を応援する魅力を語りました。

葭葉はこれまで自身の試合を優先していたため、他のスポーツを観戦する機会はほとんどありませんでした。そんななか、富士住建との縁からラグビーの試合を観戦するようになり、試合を応援することの楽しさを実感したそうです。

ゴルフとは異なり、大きな声を出して応援できるのもラグビー観戦の魅力の1つ。「賑やかな雰囲気だからこそ、声を張って応援するのが楽しい」と語り、会場では実際に声を出して応援していることを明かしました。

また、スポーツ観戦はルールを知らないとハードルが高く感じられがちですが、野球やラグビー、サッカーなどでは、テレビ中継のなかでルール説明が入ると紹介します。そして、さまざまな競技を観戦するなかで、選手として試合に出る側から、応援する側の気持ちにも目が向くようになりました。「私たちは試合に出る側なんですけど、応援してくれる方の気持ちがすごく分かった」と感想を語りました。

さらに、試合に夢中になると、呼吸することすら忘れてしまうこともあるといいます。「見るのに熱中して呼吸するのを忘れていることがあるから、危険！」と笑いながら、スポーツ観戦に没頭する自身の姿を振り返りました。

◆みんなで観るゴルフ中継の楽しさ

続いて葭葉は、ゴルフ中継の楽しみ方について紹介しました。葭葉にとって印象に残っているのは、ジュニア時代に練習場で仲間たちとゴルフ中継を見ていた時間です。練習場には、テレビが1台置かれたミーティングルームがあり、週末になると先輩や後輩が集まって試合を観戦。レッスンを受けていたプロが大会に出場していると、みんなで応援していました。

テレビを囲みながら、試合について意見を交わしたり、先輩から話を聞いたりすることも、ゴルフを学ぶ大切な時間になっていました。小学生や中学生の頃は、先輩たちの話を聞き、自分なりに解釈しながら技術や考え方を身につけていったといいます。「みんなでテレビ中継を見ながら共有ができていたから、そういう時間が好きだった」と振り返りました。

現在は、練習環境も大きく変わっています。三脚を立てて自分のスイングを撮影したり、トラックマンで弾道を確認したりと、1人でも多くの情報を集めながら練習できるようになりました。

一方で、配信などで1人で視聴する機会が増えたことで、「みんなで一緒に見る機会って、やっぱり減ったかな」とも感じているそうです。コメント機能などで交流することはできても、同じ場所で試合を見ながら意見を交わす時間とは違うものがあります。そうした経験から、「テレビでも、もうちょっとやってもいいんじゃないかな」と、みんなでゴルフ中継を見る機会への思いを語りました。

ゴルフ中継そのものも以前とは変化しています。これまでVTRで結果を伝える放送も多かったなか、生放送によって試合の臨場感を届けられるようになりました。会場でしか味わえない緊張感や感情を、テレビを通して感じられることもゴルフ観戦の魅力につながっています。

実際に「ゴルフを見るのが好き」という人も増えており、そうした声が届くことを「本当にうれしい」と語る葭葉。そのうえで、ゴルフの魅力をより深く味わう方法として、現地での観戦も勧めました。

大会会場では、選手の弾道やショットの音など、テレビでは伝わりにくいものを間近で感じることができます。さらに、フードやイベントなど、試合以外にも楽しめる要素があります。「たまたま自分の地元で大会が開催されるとなったら、ぜひ試合を見に行ってみてください。本当に楽しいですよ」と呼びかけます。また、夏の大会を観戦する際には、暑さ対策も欠かせません。熱中症対策をしっかりとおこない、体調に気をつけながら応援してほしいとメッセージを送りました。

＜番組概要＞

番組名：葭葉ルミのワンダー！ルミちゃんラジオsupported by富士住建

放送日時：毎月第1金曜日（1週目）16:00～16:45

パーソナリティ：葭葉ルミ

番組Webサイト：https://musicbird.jp/cfm/timetable/wgr/