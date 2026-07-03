バンダイは、『仮面ライダー』より「CSM変身ベルト タイフーン 旧1号 EDITION」(55,000円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて7月3日16時より予約を受け付ける。2026年11月発送予定。

2026年11月発送予定「CSM変身ベルト タイフーン 旧1号 EDITION」(55,000円)

「CSM変身ベルト タイフーン 旧1号 EDITION」は、仮面ライダー55周年の原点であり、1971年から放映された記念すべき第1作『仮面ライダー』の主人公である本郷猛が第1話～第13話で変身した、いわゆる「旧1号」の変身ベルトを大人のための変身ベルトブランド「COMPLETE SELECTION MODIFICATION」にて立体化したアイテム。

新1号とはデザインの異なる旧1号の「タイフーン」の形状を追求すべく新規金型で造形。風車の形状や造形はもちろん、レバーやスイッチの形状が異なるサイドバックル、ベルト背面の形状に至るまで新規金型による造形で劇中イメージを追求した。2021年発売「CSM変身ベルト・タイフーン KAMEN RIDER 50th Anniversary Memorial Set」とは似て非なる変身ベルトとなっています。

また、本郷猛役・藤岡弘、氏の台詞音声をはじめ、多数の音声・BGMを収録。台詞ボタンによる再生に加え、台詞モードでは必殺技音に「ライダーキック!」などの掛け声が重なり、劇中さながらの必殺技遊びが楽しめる。

セット内容

タイフーン…1

(C)石森プロ・東映