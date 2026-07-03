『仮面ライダーガヴ』キラクリアバージョンの「ゴチゾウ」パーティーセット2種発売

バンダイスピリッツは、『仮面ライダーガヴ』より「DXゴチゾウパーティーセット 仮面ライダーガヴバージョン01 キラクリアバージョン」(9,240円)と「DXゴチゾウパーティーセット 仮面ライダーガヴバージョン02 キラクリアバージョン」(9,240円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて7月19日23時まで予約受付中、2026年10月発送予定。
本商品は「DXゴチゾウパーティーコレクション」のゴチゾウ12種を特別仕様の“キラクリアバージョン”として豪華にまとめたコレクションセット。
クリア成形に各キャラクターをイメージしたラメを加えており、単体で飾ったり、ベルトにセットすることでLEDに照らされてキラキラと輝く特別な仕様が楽しめる。
各ゴチゾウは、別売りのDX変身ベルトガヴにセットし連動が可能。
「仮面ライダーガヴバージョン01」セット内容
- ガヴ ザクザクチップスフォームゴチゾウ キラクリアバージョン
- ガヴ ふわマロフォームゴチゾウ キラクリアバージョン
- ガヴ チョコダンフォームゴチゾウ キラクリアバージョン
- ガヴ グルキャンフォームゴチゾウ キラクリアバージョン
- ガヴ ブシュエルフォームゴチゾウ キラクリアバージョン
- ガヴ オーバーモードゴチゾウ キラクリアバージョン
- ガヴ マスターモードゴチゾウ キラクリアバージョン
- ヴァレン ドーマルフォームゴチゾウ キラクリアバージョン
- ヴァレン ブシュエルフォームゴチゾウ キラクリアバージョン
- ヴァレン フラッペカスタムゴチゾウ キラクリアバージョン
- ヴラム ゼリーカスタムゴチゾウ キラクリアバージョン
- ヴラム アラモードモードゴチゾウ キラクリアバージョン
「仮面ライダーガヴバージョン02」セット内容
- ガヴ ザクザクチップスフォームゴチゾウ キラクリアバージョン
- ガヴ ふわマロフォームゴチゾウ キラクリアバージョン
- ガヴ チョコダンフォームゴチゾウ キラクリアバージョン
- ガヴ グルキャンフォームゴチゾウ キラクリアバージョン
- ガヴ ブシュエルフォームゴチゾウ キラクリアバージョン
- ガヴ オーバーモードゴチゾウ キラクリアバージョン
- ガヴ マスターモードゴチゾウ キラクリアバージョン
- ヴァレン ドーマルフォームゴチゾウ キラクリアバージョン
- ヴァレン ブシュエルフォームゴチゾウ キラクリアバージョン
- ヴァレン フラッペカスタムゴチゾウ キラクリアバージョン
- ヴラム ゼリーカスタムゴチゾウ キラクリアバージョン
- ヴラム アラモードモードゴチゾウ キラクリアバージョン
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