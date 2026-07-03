『仮面ライダーガヴ』キラクリアバージョンの「ゴチゾウ」パーティーセット2種発売

バンダイスピリッツは、『仮面ライダーガヴ』より「DXゴチゾウパーティーセット 仮面ライダーガヴバージョン01 キラクリアバージョン」(9,240円)と「DXゴチゾウパーティーセット 仮面ライダーガヴバージョン02 キラクリアバージョン」(9,240円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて7月19日23時まで予約受付中、2026年10月発送予定。

「DXゴチゾウパーティーセット 仮面ライダーガヴバージョン01 キラクリアバージョン

「DXゴチゾウパーティーセット 仮面ライダーガヴバージョン02 キラクリアバージョン



本商品は「DXゴチゾウパーティーコレクション」のゴチゾウ12種を特別仕様の“キラクリアバージョン”として豪華にまとめたコレクションセット。

クリア成形に各キャラクターをイメージしたラメを加えており、単体で飾ったり、ベルトにセットすることでLEDに照らされてキラキラと輝く特別な仕様が楽しめる。

各ゴチゾウは、別売りのDX変身ベルトガヴにセットし連動が可能。

「仮面ライダーガヴバージョン01」セット内容

ガヴ ザクザクチップスフォームゴチゾウ キラクリアバージョン

ガヴ ふわマロフォームゴチゾウ キラクリアバージョン

ガヴ チョコダンフォームゴチゾウ キラクリアバージョン

ガヴ グルキャンフォームゴチゾウ キラクリアバージョン

ガヴ ブシュエルフォームゴチゾウ キラクリアバージョン

ガヴ オーバーモードゴチゾウ キラクリアバージョン

ガヴ マスターモードゴチゾウ キラクリアバージョン

ヴァレン ドーマルフォームゴチゾウ キラクリアバージョン

ヴァレン ブシュエルフォームゴチゾウ キラクリアバージョン

ヴァレン フラッペカスタムゴチゾウ キラクリアバージョン

ヴラム ゼリーカスタムゴチゾウ キラクリアバージョン

ヴラム アラモードモードゴチゾウ キラクリアバージョン

「仮面ライダーガヴバージョン02」セット内容

ガヴ ザクザクチップスフォームゴチゾウ キラクリアバージョン

ガヴ ふわマロフォームゴチゾウ キラクリアバージョン

ガヴ チョコダンフォームゴチゾウ キラクリアバージョン

ガヴ グルキャンフォームゴチゾウ キラクリアバージョン

ガヴ ブシュエルフォームゴチゾウ キラクリアバージョン

ガヴ オーバーモードゴチゾウ キラクリアバージョン

ガヴ マスターモードゴチゾウ キラクリアバージョン

ヴァレン ドーマルフォームゴチゾウ キラクリアバージョン

ヴァレン ブシュエルフォームゴチゾウ キラクリアバージョン

ヴァレン フラッペカスタムゴチゾウ キラクリアバージョン

ヴラム ゼリーカスタムゴチゾウ キラクリアバージョン

ヴラム アラモードモードゴチゾウ キラクリアバージョン

(C)2024 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映