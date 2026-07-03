『仮面ライダーガヴ』キラクリアバージョンの「ゴチゾウ」パーティーセット2種発売

バンダイスピリッツは、『仮面ライダーガヴ』より「DXゴチゾウパーティーセット 仮面ライダーガヴバージョン01 キラクリアバージョン」(9,240円)と「DXゴチゾウパーティーセット 仮面ライダーガヴバージョン02 キラクリアバージョン」(9,240円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて7月19日23時まで予約受付中、2026年10月発送予定。

  • 「DXゴチゾウパーティーセット 仮面ライダーガヴバージョン01 キラクリアバージョン

    「DXゴチゾウパーティーセット 仮面ライダーガヴバージョン01 キラクリアバージョン

  • 「DXゴチゾウパーティーセット 仮面ライダーガヴバージョン02 キラクリアバージョン

    「DXゴチゾウパーティーセット 仮面ライダーガヴバージョン02 キラクリアバージョン

本商品は「DXゴチゾウパーティーコレクション」のゴチゾウ12種を特別仕様の“キラクリアバージョン”として豪華にまとめたコレクションセット。

クリア成形に各キャラクターをイメージしたラメを加えており、単体で飾ったり、ベルトにセットすることでLEDに照らされてキラキラと輝く特別な仕様が楽しめる。

各ゴチゾウは、別売りのDX変身ベルトガヴにセットし連動が可能。

「仮面ライダーガヴバージョン01」セット内容

  • ガヴ ザクザクチップスフォームゴチゾウ キラクリアバージョン
  • ガヴ ふわマロフォームゴチゾウ キラクリアバージョン
  • ガヴ チョコダンフォームゴチゾウ キラクリアバージョン
  • ガヴ グルキャンフォームゴチゾウ キラクリアバージョン
  • ガヴ ブシュエルフォームゴチゾウ キラクリアバージョン
  • ガヴ オーバーモードゴチゾウ キラクリアバージョン
  • ガヴ マスターモードゴチゾウ キラクリアバージョン
  • ヴァレン ドーマルフォームゴチゾウ キラクリアバージョン
  • ヴァレン ブシュエルフォームゴチゾウ キラクリアバージョン
  • ヴァレン フラッペカスタムゴチゾウ キラクリアバージョン
  • ヴラム ゼリーカスタムゴチゾウ キラクリアバージョン
  • ヴラム アラモードモードゴチゾウ キラクリアバージョン

「仮面ライダーガヴバージョン02」セット内容

  • ガヴ ザクザクチップスフォームゴチゾウ キラクリアバージョン
  • ガヴ ふわマロフォームゴチゾウ キラクリアバージョン
  • ガヴ チョコダンフォームゴチゾウ キラクリアバージョン
  • ガヴ グルキャンフォームゴチゾウ キラクリアバージョン
  • ガヴ ブシュエルフォームゴチゾウ キラクリアバージョン
  • ガヴ オーバーモードゴチゾウ キラクリアバージョン
  • ガヴ マスターモードゴチゾウ キラクリアバージョン
  • ヴァレン ドーマルフォームゴチゾウ キラクリアバージョン
  • ヴァレン ブシュエルフォームゴチゾウ キラクリアバージョン
  • ヴァレン フラッペカスタムゴチゾウ キラクリアバージョン
  • ヴラム ゼリーカスタムゴチゾウ キラクリアバージョン
  • ヴラム アラモードモードゴチゾウ キラクリアバージョン

(C)2024 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映

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