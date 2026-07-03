福助によると、ストッキング生地を使用したアームカバーが、今年に入り同社オンラインストアで高い人気を集めているという。

ストッキング素材のアームカバーが人気

ストッキング素材のアームカバーが空前の大ヒット

同社が展開する「満足」"太陽に負けないアームカバー"と「まとう、UVヴェール」は、薄手のストッキング生地でありながら、紫外線遮蔽率90%以上を実現したアームカバー。両商品は異なる技術で製造されているものの、コンセプトや機能、見た目はほぼ同等。

両製品がほぼ同じ製品機能であることを鑑み、太陽に負けないアームカバーの2025年1月～5月の販売実績と、本年1月～5月までの同商品およびUVヴェールの両製品と売り上げを比較。既に前年比800%超となっており、現在、同社オンラインストアでは、商品によっては欠品状態となっているが、本格的に暑さが増すシーズンに向けて増産体制を強化しているという。

ヒットの理由は?

人気の理由として同社は、透明感の高い素材でありながら紫外線遮蔽率が90%以上であることや、ベージュ系のストッキング素材でさまざまなファッションに合わせやすいこと、キズ跡やシミをカバーして肌をきれいに見せられること、日焼け止めと異なり汗で落ちたり化粧品が服に付着したりする心配がないこと、軽量でかさばらず持ち運びしやすいこと、着脱が簡単なこと、超薄手のため車の運転やゴルフなどのスポーツシーンでも動作の妨げになりにくい点を挙げている。

「満足」"太陽に負けないアームカバー"の特徴

太陽に負けないアームカバーは、2024年春夏シーズンにデビュー。従来高い遮蔽率を出すことができなかったベージュ系のストッキング生地に特殊な技術で加工することで、遮蔽率90%以上を実現した商品。伝線しにくいノンラン設計、抗菌防臭加工、親指穴付きでずれにくい仕様も特徴としている。

サマータイプ(ブルーパッケージ)は涼感素材を使用。「涼感UVアームカバー(ロング丈)」「涼感UVアームカバー(ショート丈)」(いずれも880円)を展開する。

年間定番(イエローパッケージ)は冷房対策にも便利な商品。「UVアームカバー(ロング丈)」(880円)を展開する。

「まとう、UVヴェール」の特徴

まとう、UVヴェールは、本年2月より販売を開始した。高透明・高発色ながらも紫外線遮蔽率が高い、東レの「クリアベール」をレッグ・インナーウエア業界で初めて採用。ストッキングのような極薄生地でありながらUV遮蔽率90%以上を実現した。

ブルーパッケージは涼感素材を使用。素材そのものに紫外線遮蔽機能があるため洗濯などによって効果が落ちないことや、伝線しにくいノンラン設計、抗菌防臭加工、親指穴付きでズレにくい点も特徴とする。ラインナップは、「涼感UVアームカバー(ロング丈)」(880円)、「涼感UVアームカバー(ショート丈)」(880円)、「涼感UVストッキング」(880円)、「涼感UVレギンス」(880円)、「涼感UVストッキング(オープントゥ2本指)」(990円)、「涼感UVショートストッキング」(660円)、「涼感UVショートストッキング(オープントゥ2本指)」(770円)。

年間定番のオレンジパッケージは、伝線しにくいノンラン設計で、抗菌防臭加工。親指穴付きでズレにくい仕様。「UVアームカバー(ロング丈)」(880円)、「UVアームカバー(ショート丈)」(880円)、「UVストッキング」(880円)、「UVレギンス」(880円)、「UVショートストッキング」(660円)を展開する。肌の色に合わせられるよう、ベージュ系だけで3色、アームカバーはブラックも用意する。