AOKIが展開する『ORIHICA(オリヒカ)』は、夏の紫外線対策に向けた今季の新商品として、「形態安定折りたたみ傘」「キャップ」「サングラス」を、ORIHICA全店および公式オンラインショップにて順次販売する。

形態安定折りたたみ傘

新商品3点はビジネスシーンだけでなく、休日の外出やゴルフといったアクティブなレジャーシーンまでシームレスに対応可能。同ブランドの人気シリーズ「BIZSPO(ビズスポ)」と組み合わせれば、カジュアルなシーンにも対応する。

「形態安定折りたたみ傘」(6,589円/黒・紺)は、雨晴兼用の折りたたみ傘。紫外線ケア機能に加え、雨天時の使用後に手が濡れにくい特別な構造を採用した。男性の肩までしっかり隠れる安心のサイズ感でありながら、軽量かつコンパクトに持ち運べる。

「キャップ」(4,389円/白・紺)は、今季新登場のアイテム。部分的に吸水速乾性のあるポリエステル生地を採用することで、夏場でもドライで快適な着用感をキープする。自宅の洗濯機で洗えるマシンウォッシャブル仕様のため手入れも簡単で、サイズ調整機能により頭に心地よくフィットする。

キャップ

「サングラス」(2,739円/黒・茶)は、紫外線カット機能で目のダメージを防ぐアイウェア。偏光機能付きレンズを採用したことで、眩しい光の乱反射を効果的にカットし、必要な光だけを透過させてクリアな視界を確保する。目の疲労軽減にも繋がるため、夏の外出時やアウトドアシーンにもぴったりとのこと。