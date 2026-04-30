セイワは4月、放射冷却素材「Radi-Cool(ラディクール)」を採用したキッズ・カー用品6商品を発売した。

ラディクールは太陽光を反射し、熱を外部へ放出する先端技術により、蓄熱を抑えつつ効率的な冷却を実現する素材。シリーズ共通で完全遮光、UVカット率100%、最大63%の遮熱率を誇る生地を使用している(※)。

「チャイルドシートカバー」は、放射冷却素材により、駐車中のシートの温度上昇を抑制するカバー。遮光率100%で紫外線による劣化も防ぎ、ベビーカーにも使用できる。スナップボタン付きで、コンパクトに折りたたんで持ち運べる。価格は2,480円。

「晴雨兼用子ども用日傘」は、重さ約330gの軽量設計で、通学やレジャーに活用できる晴雨兼用の傘。完全遮光と高い遮熱性能を備えているため、熱中症対策にも有効。コマ部分には透明窓を設け、子どもの前方視界と安全性を確保する。価格は5,480円。

保冷バッグシリーズからは、密閉性の高いトップロール型の「保冷トップロールバッグ」と、防水ファスナー付きの「保冷ランチバッグ」を展開する。多層構造の内部と放射冷却生地の組み合わせにより、優れた保冷力を発揮する。いずれも、軽食や飲み物の持ち運びに最適なサイズ設計。価格は3,980円～。

「楽らくマグネットカーテン」は、車窓の金属フレームに磁石で固定するだけで、簡単に遮熱・遮光環境が作ることができるマグネット式のカーテン。吸盤を使わないためガラスに跡が残らないのも特徴。大型SUVやワンボックスカーなど大型車にも対応可能なLサイズ(2枚入り)、LLサイズ(1枚入り)も展開する。未使用時は場所を取らずに収納できる。価格は2,180円～。

マグネットカーテン

※第三者機関にてJIS L 1951の規定に準じて遮熱率、JIS L 1925の規定に準じて紫外線遮蔽率、JIS L 1055 A法の規定に準じて遮光率を測定している。記載の結果は生地状態の測定値であり、製品本体の性能を示す数値ではない。