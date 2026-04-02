良品計画は4月8日、日焼け止めシリーズの新たなラインナップとして、「トーンアップ日焼け止めミルク」2種(990円)、「日焼け止めミスト」(890円)、「皮脂くずれ防止 日焼け止めパウダー」(990円)を全国の無印良品の店舗およびネットストアで順次発売する。

近年、紫外線量の増加やライフスタイルの変化により、紫外線対策は特別なものではなく、日常の習慣として取り入れられるようになってきた。そうした中で、紫外線を防ぐだけでなく、同時に肌悩みをケアできるなど、機能性を備えた日焼け止めへの需要が高まっている。また、外出時や屋外活動、日常生活など、シーンに応じて日焼け止めを使い分けたいというニーズも増えている。そこで今回、より柔軟で快適な紫外線ケアを提案することを目指し、新たに3タイプの日焼け止めをラインナップ。使いたい時に、使いたい形で紫外線ケアができることに加え、紫外線対策と同時に肌悩みにも配慮したアイテムを揃えることで、毎日の紫外線ケアをより身近なものにする。

トーンアップ日焼け止めミルクは、伸びのよい、しっとりとした使い心地の顔・からだ用日焼け止めミルク。くすみや色ムラを自然にカバーし、明るく整った印象の肌に仕上げる。石けんで洗い流すことができ、うるおい成分としてセラミドと5種のアミノ酸を配合した。ライトベージュは、肌の色ムラやくすみを自然にカバーし、健康的な印象の肌に仕上げる。素肌になじみやすい色味で、性別を問わず使いやすい仕上がり。クリアピンクは、血色感をプラスし、黄ぐすみや青ぐすみを自然に補正して、いきいきとした印象の肌に整える。

SPF40 PA＋＋＋ UV耐水性★★、紫外線吸収剤フリー、無香料、無鉱物油、パラベンフリー、アルコールフリー、アレルギーテスト済み(すべての方にアレルギーが起きないわけではない)。

日焼け止めミストは、 細かいミストで、背中などの広範囲にも使いやすい日焼け止め(逆さでのスプレーはできない)。肌になじみやすく、べたつきをおさえた使用感で、顔やからだだけでなく髪にも使える。石けんで洗い流すことができ、うるおい成分としてセラミドと5種のアミノ酸を配合した。

SPF50＋ PA＋＋＋＋ UV耐水性★★、無香料、無鉱物油、パラベンフリー、アルコールフリー、アレルギーテスト済み(すべての方にアレルギーが起きないわけではない)。

皮脂くずれ防止 日焼け止めパウダーは、皮脂を吸着するパウダーを配合し、テカリをおさえながら紫外線ケアができる日焼け止めパウダー。石けんで洗い流すことができ、うるおい成分としてセラミドと5種のアミノ酸を配合した。日焼け止めミルクやジェルとあわせたナチュラルメイクとしても使いやすく、色がつかないため白浮きしにくい仕上がり。持ち運びしやすいサイズで、外出先でのメイク直しにも便利。

SPF50＋ PA＋＋＋＋、紫外線吸収剤フリー、無香料、無鉱物油、パラベンフリー、アルコールフリー、アレルギーテスト済み(すべての人にアレルギーが起きないわけではない)。