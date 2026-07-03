安達祐実、トークバラエティMC初挑戦　野呂佳代＆ヒコロヒーと初タッグも「普段の私と変わらない素の感じ」

「MCと言われることが初めてだから、なんだかくすぐったいです(笑)」――安達祐実が、4日に放送されるフジテレビのトークバラエティ番組『いつものチェーン店でどう？～今日は何のトークに乾杯？～』(11:00～)で、トークバラエティ番組のMCに初挑戦する。

安達祐実、初MCで素顔連発

同番組は、野呂佳代、安達、ヒコロヒーが人気チェーン店を舞台に、話題のアレンジメニューを味わいながら、“普段気になっている事”や“その場で盛り上がったノリ”をきっかけに、とにかく理由をつけて乾杯するトークバラエティ。

MCを務めるのは、ドラマだけでなく、是枝裕和監督の最新作『箱の中の羊』(26年)にも出演し、俳優としても活躍する野呂。さらに、ドラマ共演をきっかけに野呂と親交のある安達が、トークバラエティ番組MCに初挑戦する。そして、お笑い芸人としてはもちろん、映画や執筆にも活動の幅を広げるヒコロヒーが加わる。

3人でMCを務めるのは今回が初めてだが、以前から通っていた店で待ち合わせたかのような“居心地の良さ”で、ゆったりとしたトークを繰り広げる。

仕事や家事、育児など忙しい日々を過ごす女性たちが、ちょっとした空き時間にふらっと気軽に立ち寄れるチェーン店。ホッと一息つける空気感そのままに、野呂が「何かトークテーマある?」と切り出し、ノープランでトークが展開していく。

ヒコロヒーが「会話でやたらと自分の年齢を言ってくる人って何なの?」と日頃のモヤモヤを語ると、安達は「私、言っちゃうかも…」とまさかの告白。2歳から子役として活躍し、芸歴42年の安達からは「44歳になって老眼が…」というエピソードも飛び出す。

さらに、野呂は「ピラティスって何が…」、ゲストの高城れに(ももいろクローバーZ)は「港区女子って…」など、今さら人に聞けない素朴な疑問を激白。気づけば、誰も見たことのない安達の素顔も次々と明らかになっていく。

ガスト＆串カツ田中でアレンジメニュー

今回訪れたのは、人気ファミレスチェーン「ガスト」と、ファミリー層の利用も多い「串カツ田中」。

3人は全員、「通常メニューが一番完成されている」と口をそろえる“食べ物では冒険しない派”。しかし、「ガスト」定番の“たっぷりマヨコーンピザ”に“あるメニュー”を大胆に掛け合わせると、安達は「口に入れた瞬間に美味しい!」と目を輝かせ、ヒコロヒーも「こんなんされたら街のピザ屋さん大変!」と絶賛する。

「串カツ田中」では、従業員も見たことがないというアレンジメニューが登場。“期間限定とうもろこしの串カツ”に、まさかの“ある一品”を合わせると、味は「まるで異国の料理」へと変化する。

さらに、野呂がその場で思いついた“オリジナルアレンジ”にも挑戦。驚き、絶賛、困惑のアレンジメニューが続々登場し、思わず試してみたくなる内容となっている。

野呂佳代「時間が足りませんでした」

3人で初めてMCを務めた感想について、野呂は「MC3人やばい!(笑)」とコメント。安達は「MCと言われることが初めてだから、なんだかくすぐったいです(笑)」と照れ、「初めての経験でした。ありがたいです」と語る。

野呂は「自然で、気を使わない感じでやらせていただきました」と振り返り、ヒコロヒーも「楽しく、居心地良くやらせていただけましたね」と手応え。野呂が「ヒコロヒーちゃんもいてくれて良かったです。色気がすごくて(笑)」と話すと、ヒコロヒーは「団地妻系でやらせていただいています」と応じる。

収録を終え、野呂は「めっちゃ楽しかったです。時間が足りませんでした。チェーン店でアレンジって、やっていいものか分からなかったんですけど、やってみると色々な発見があってワクワクしました」とコメント。

安達は「めちゃくちゃ楽しくて、多分普段の私となんの変わりもない素の感じでした。不安になるくらい(笑)」と笑い、ヒコロヒーは「アレンジメニューに文句も言いましたけど、しゃべっているのも楽しかったし、ご飯も美味しかったです」と語った。

また、安達は「プライベートで行っても、これとこれを合わせたらどうなるかな? というのを今後想像しちゃいそう」といい、ヒコロヒーは「3人で一緒にドリンクバーを取りに行ったんですけど、ごっつ楽しかったですね。何もしゃべったりしている訳ではないですけど、何か楽しかったです」と収録中のひと幕を明かしている。

【編集部MEMO】

安達祐実は、1981年9月14日生まれ、東京都出身。幼少期から芸能活動を始め、94年の日本テレビ系ドラマ『家なき子』で主人公・相沢すずを演じて大きな注目を集めた。その後も、ドラマ『聖龍伝説』『ガラスの仮面』『大奥』『娼婦と淑女』『警視庁・捜査一課長』シリーズ、映画『REX 恐竜物語』『花宵道中』など、長年にわたり幅広い作品に出演。近年はドラマ『捨ててよ、安達さん。』『にじいろカルテ』『ザ・トラベルナース』『3000万』などでも存在感を発揮する。

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