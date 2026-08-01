金運を味方につけたいあなたへ──8月のマネー運を星座別に徹底チェック！お金が舞い込むチャンスが訪れる星座は？ラッキーアクションや開運アイテムとともに、8月をポジティブにスタートさせましょう。幸運を引き寄せるヒントが満載です。

第12位 乙女座

感情の起伏が激しくなってしまいそう。無意識の出費や、ストレスからの買い物に注意が必要です。人に見せない支出ほど、一度確認してみて。ですが、焦らなくても大丈夫。後半になれば、金運は徐々に上向きます。今月は自分に優しく、のんびり過ごすと福力が宿ります。

★ラッキーアクション

・「自己表現・人生の喜び」を司る13日(獅子座新月)には「過去からの学び」ごとについて、叶っている前提の現在形で願い事を紙に書いて。

★開運アイテム

・コンパクトミラー

★幸運を引き寄せるヒント

疲れや不要な感情を浄化する

第11位 山羊座

税金、保険、ローン、共有財産など、あなたひとりでは完結しないお金を見直すとき。契約内容や支払い条件を確認すると、改善点が見つかるかも。そのまま放置せず、数字を確認する姿勢が金運を守ります。引っ越し費用や家電など家にまつわる出費もありそうです。

★ラッキーアクション

・「自己表現・人生の喜び」を司る13日(獅子座新月)には「心の変容」について、叶っている前提の現在形で願い事を紙に書いて。

★開運アイテム

・バスソルト

★幸運を引き寄せるヒント

いくつかの条件で比較検討する

第10位 牡牛座

あなたのパートナーや取引相手との関係が、金運に大きく影響するとき。共同でお金を使う場合は、目的や負担割合を事前に確認しておくと安心です。新しい契約や仕事の話が進む可能性も。感情だけで決めず、好条件に見えても細部まで読むことが金運を呼び込む鍵に。

★ラッキーアクション

・「自己表現・人生の喜び」を司る13日(獅子座新月)には「契約・対人関係」について、叶っている前提の現在形で願い事を紙に書いて。

★開運アイテム

・ルームフレグランス

★幸運を引き寄せるヒント

対等で誠実な関係を選ぶ

第9位 乙女座

住まいや家族に関する出費が増えやすいとき。家具、家電、修繕など、生活環境を整えるためのお金は有意義な投資に。後半は、趣味や副業、創作活動に収入の芽が見えてくるかも。安さだけで選ばず、長く使える品質を重視すると、結果的に節約につながるでしょう。

★ラッキーアクション

・「自己表現・人生の喜び」を司る13日(獅子座新月)には「心の居場所」について、叶っている前提の現在形で願い事を紙に書いて。

★開運アイテム

・扇子

★幸運を引き寄せるヒント

不要なものを静かに手放す