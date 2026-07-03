最近の雑誌やムック本の付録のクオリティが高い！付録でしかゲットできない人気ブランドやキャラクターとのコラボアイテムは、SNSでも度々話題になっています。6月発売の雑誌の中でも特に注目を集めているのが宝島社『ＧＬＯＷ』8月・9月合併号。日常使いから夏のおでかけまで大活躍するDEAN & DELUCAの付録を紹介します。

6月26日発売『ＧＬＯＷ』8月・9月合併号についてくるDEAN & DELUCAの付録をレビュー

DEAN & DELUCAの付録が2年ぶりにカムバック

2012年にスタートした『ＧＬＯＷ』オリジナルのDEAN & DELUCA付録。2024年以来２年ぶりのカムバックとなった今回は、合併号に「大きくてたためるグローサリーバッグ＆ストラップ付きポーチ」、合併号増刊に「ハンドル付きステンレスボトル」が付いてきます。

毎回予約が殺到する大人気企画ということもあり、今回も予約が始まると各通販サイトでランキング1位を獲得するほど注目を集めています。

旅先やアウトドアにも持って行きたいグローサリーバッグ＆ストラップ付きポーチ

通常号の付録は、「大きくてたためるグローサリーバッグ」と「ストラップ付きポーチ」のお得な2点セットです。どちらも落ち着いたネイビーカラーに白字のロゴがあしらわれたシンプルかつしゃれ見えするデザイン。ポーチは、縦12cm×横17cmのB6サイズに対して、折りたたみ時のグローサリーバッグは縦19cm×横24.5cmと一回り大きいサイズ感。気になるバッグの大きさをチェックしようと広げてみると、想像以上の大きさに驚かされました。

広げたグローサリーバッグの大きさは、縦35cm×横(上部)71cm・(底部)40cm×底マチ24.5cmと、一般的なスーパーのレジかごにセットしても使える大きさ。家にあったティッシュ4箱と2Lのペットボトル5本を入れてみたところ、まだ余裕がありました。大容量なので1回の買い物も1つの荷物でまとめられそうです。

そして、うれしいのはバッグ口が巾着状になっていること。バッグの中身を隠しつつ、移動中に中身が飛び出してしまうことも防いでくれます。

持ち手が長く肩にかけられるのもありがたい! さらに持ち手は幅が広いので、荷物が重たくなっても肩に食い込むことなく持ち運ぶことができますよ。

ズボラな筆者にとって、折りたたんでスマートにしまうのが面倒と思ってしまうのですが、誌面の付録紹介ページに折りたたみ方が記載されているので、コンパクトにしまうことができました! 日々の買い物、BBQの買い出しや旅先で荷物が増えた時など、夏のイベントでも大活躍すること間違いなしのグローサリーバッグです。

ポーチは、バッグの中で迷子になりやすいものを収納したり、ミニ財布のように使うこともできる持ち運びやすいサイズ感。ストラップを通してグローサリーバッグにつけることもできるので、セット使いすればこれ一つで買い物に行くこともできますよ。

持ち運びに便利なハンドル付きステンレスボトル

合併号増刊の付録は、ホワイトのマットなボディとブラックのロゴで高見えするデザインの「ハンドル付きステンレスボトル」です。ステンレスボトルは、耐冷-5度、耐熱100度の保冷と保温に優れた真空断熱構造なので、美味しく飲める温度を長時間キープします。

持ち運びに便利なハンドルは、バッグに入れても取り出しやすく、サイズは高さ19.8cm×直径7.4cm、容量は400mLとちょっとした外出やデスクワーク時、アウトドアシーンなど場所を選ばずに使えますよ。

広口タイプだから飲み物も氷も入れやすく、お手入れもしやすいのが魅力。なめらかな飲み口でストレスなく水分補給ができます。

高見え&しゃれ見えするDEAN & DELUCAの付録は、今シーズンだけでなくずっと使い続けられる実用的なアイテムばかり。気になる人はお早めにチェックしてみてくださいね。