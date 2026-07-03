ユニ・チャームは2026年6月30日、「子どもの夏の睡眠と寝かしつけに関する調査」を発表した。本調査は2026年6月5日～9日、日本全国の0歳～小学生の子どもを持ち、普段寝かしつけを行っている親1,000人を対象に、インターネット調査によって実施された。

約4人に3人の親が寝かしつけに苦労、86.5%が睡眠の重要性を認識

75.3%の親が「暑さによる子どもの夏バテに不安を感じている」と回答している。また、夏を元気に乗り切るために「充分な睡眠が必要」と回答した親は86.5%となった。

普段の生活の中で子どもの寝かしつけに苦労した経験があるか

しかし実態として、約4人に3人にあたる75.3%の親が「普段の生活の中で子どもの寝かしつけに苦労した経験がある」と回答した。

さらに、寝かしつけの工夫として「部屋を暗くする」「絵本を読む」などを実践している家庭でも、94.9%が「スムーズになった実感はない(あまり変わらなかった)」と回答しており、効果実感の低さが浮き彫りとなった。

寝かしつけ課題の鍵は「自発性」、医師が『おやすみスイッチ』を提案

調査結果を受け、小児スリープコンサルタントで医師の森田麻里子氏監修のもと、新習慣『おやすみスイッチ』が提案された。これは子ども自身の「自分で選ぶ」「自分でやる」といった自発性を引き出し、自然に睡眠モードへ移行することを目的とした取り組みである。

生活の中での小さな自己決定を組み込むことで、入眠行動を前向きに促す点が特徴とされる。

『おやすみスイッチ』は「選ぶ」「任せる」行動で入眠を促す仕組み

具体的には、パジャマや夜用おむつを自分で選ぶ、寝室の電気を消す役割を任せるなどの行動が『おやすみスイッチ』にあたる。また、最初から完璧を目指さず、既存のルーティンに1つだけ新しい行動を追加することが推奨されている。習慣の定着には約2週間程度かかるとされ、無理のない継続が重要とされている。

『オヤスミマン』による今後の展望と取り組み

ユニ・チャームは、夜用おむつ『オヤスミマン』を通じて子どもの自発性を応援する取り組みを進めている。

今後も『おやすみスイッチ』の提案やキャンペーン、動画広告などを通じて、子どもの睡眠習慣形成を支援していく方針である。