ユニ・チャームは12月1日、「ソフィ 経血で鉄不足チェックできるキット」(オープンプライス)をユニ・チャーム ダイレクトショップ(ネットショップ)および一部の小売業様で限定発売する。

疲れの一因となる鉄不足を手軽に確認

厚生労働省の調査によると、20～40代女性の約65%が「貧血または隠れ貧血(潜在性鉄欠乏症)」の状態にあることが報告されている。「隠れ貧血」とは、ヘモグロビン値は正常であるものの、体内の貯蔵鉄の指標であるフェリチンが低下している状態を指し、疲労感や立ちくらみ、頭痛などの症状が現れることがある。また、ヘモグロビンの値は正常であることから、血液検査などでは見逃される可能性が高いという実態もあり、特に月経のある女性は鉄分を失いやすく、「隠れ貧血」を放置してしまうと本格的な貧血を引き起こす可能性がある。

こうしたなか、ソフィが20～39歳の女性500名に実施した「女性の疲れと貧血に関する調査」では、約80%の女性が、朝から"なんとなくの疲れ"を感じていることがわかった。しかし、その疲れの原因として鉄不足を疑う女性は約2割にとどまり、多くの方が根本的な要因に気づけないまま対策に至っていない現状が明らかとなった。

そこで同社は、日本初の技術により、経血から鉄不足の可能性をチェックできる商品を開発した。

ナプキンの上に重ねて貼るだけで簡単にチェック

同商品は4枚入りで、生理期間中に普段使用するナプキンの上に専用シートを重ねて使用するだけで、手軽にセルフチェックが可能。テスターのオレンジ印に経血が付着すると、1本線または2本線の線があらわれ、鉄不足の可能性を確認できる。