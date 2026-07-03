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9番 大野 雄大 ショートフライ 3アウト
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8番 鵜飼 航丞 フォアボール ランナー：1、2塁
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7番 石川 昂弥 ライトツーベースヒット ランナー：2塁
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6番 石伊 雄太 空振り三振 2アウト
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5番 Ｍ・サノー 空振り三振 1アウト
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8番 浅野 翔吾 ピッチャーゴロ 3アウト
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7番 坂本 勇人 センターフライ 2アウト
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6番 Ｂ・ダルベック ライトフライ 1アウト
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4番 細川 成也 ファーストファウルフライ 3アウト
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3番 村松 開人 フォアボール ランナー：1塁
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2番 田中 幹也 レフトフライ 2アウト
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1番 岡林 勇希 空振り三振 1アウト
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5番 大城 卓三 キャッチャーフライ 3アウト
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4番 Ｔ・キャベッジ フォアボール ランナー：1、2塁
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3番 泉口 友汰 見逃し三振 2アウト
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2番 松本 剛 空振り三振 1アウト
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1番 浦田 俊輔 レフトツーベースヒット ランナー：2塁
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