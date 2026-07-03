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2026.07.03 18:00 バンテリンドーム ナゴヤ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
巨人 0 0 0 0 1 0
中日 0 0 0 1 0

  • OUT

    9番 大野 雄大 ショートフライ 3アウト

  • OUT

    8番 鵜飼 航丞 フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    7番 石川 昂弥 ライトツーベースヒット ランナー：2塁

  • OUT

    6番 石伊 雄太 空振り三振 2アウト

  • OUT

    5番 Ｍ・サノー 空振り三振 1アウト

  • OUT

    8番 浅野 翔吾 ピッチャーゴロ 3アウト

  • OUT

    7番 坂本 勇人 センターフライ 2アウト

  • OUT

    6番 Ｂ・ダルベック ライトフライ 1アウト

  • OUT

    4番 細川 成也 ファーストファウルフライ 3アウト

  • OUT

    3番 村松 開人 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    2番 田中 幹也 レフトフライ 2アウト

  • OUT

    1番 岡林 勇希 空振り三振 1アウト

  • OUT

    5番 大城 卓三 キャッチャーフライ 3アウト

  • OUT

    4番 Ｔ・キャベッジ フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    3番 泉口 友汰 見逃し三振 2アウト

  • OUT

    2番 松本 剛 空振り三振 1アウト

  • OUT

    1番 浦田 俊輔 レフトツーベースヒット ランナー：2塁

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