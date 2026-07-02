俳優の有村架純が主演を務める、映画『マジカル・シークレット・ツアー』(公開中)の本編映像が、公開された。

今回公開されたのは、2児の母・和歌子(有村)が、日本にいる密輸仲間の清恵(黒木華)と、麻由(南沙良)のために、シンガポールから一人で金塊を運び込み、日本の税関を通過しようとするシーンの本編映像。

金を密輸するため、何度もシンガポールと日本を往復してきた和歌子は、これまでは妊婦のふりをするなど、色々な策を凝らして厳しい検査を免れてきたが、今回はどこか様子が違う。税関職員から「日本国内に持ち込んではいけないものをお持ちではないですか?」「これらを申告なしに持ち込んではいないですか?」と、貴金属が記載された資料を示されながら矢継ぎ早に問いただされる。

和歌子は「はい」「はい」と淡々と答えていくが、一通り確認が終わると、今度はスーツケースの中身を入念にチェックされることになり、その様子を見守る。

さらに、身体検査を受けるよう促されると無表情のままに従うが、ニセのお腹に職員の手が触れた瞬間、和歌子は職員を振り切り、税関内を全力疾走する。

(C)2026「マジカル・シークレット・ツアー」製作委員会