Mizkanは7月1日より、Fibeeブレッドシリーズから「ショコラオレンジ デニッシュ」「2種の果実とシナモン デニッシュ」「トマトバジル デニッシュ」のデニッシュ3品を、ミツカン公式通販および他ECサイトにて販売している。

Fibeeブレッドシリーズには、「発酵性食物繊維」が3種類以上含まれており、さらに、粗挽きの全粒粉やライムギを使用して本格的なおいしさを追求したロングライフ(長期保存可能)パン。ラインナップは、チョコ系から「ショコラオレンジ」、ナチュラルなおいしさを楽しめる「2種の果実とシナモン」、食事シーンに人気の高いピザ風「トマトバジル」を展開。価格はいずれも318円。

ミツカン「Fibee ブレッド ショコラオレンジ デニッシュ」

「ショコラオレンジ デニッシュ」は、カカオ風味の生地に、ほろあまな小粒のチョコレートが口の中でとろける、くちどけしっとりなデニッシュで、オレンジの香りがときおりパッと広がる。

ミツカン「Fibee ブレッド 2種の果実とシナモン デニッシュ」

「2種の果実とシナモン デニッシュ」は、クランベリーとデーツをふんだんに使用して焼き上げたデニッシュで、果実の酸味、甘みとシナモンの風味が織りなす上品な味わいとなっている。

ミツカン「Fibee ブレッド トマトバジル デニッシュ」

「トマトバジル デニッシュ」は、バジルの爽やかな風味が完熟トマトを引き立てたマルゲリータ風味のデニッシュ。3種の北海道産チーズと飴色玉ねぎで豊かな味わいに仕上げられている。