Mizkanは4月24日より、中島健人さんを起用した新TVCM『はじめてのフルーティス』篇(15秒)の放映を開始する。

ミツカン 新TVCM『はじめてのフルーティス』篇

新TVCM『はじめてのフルーティス』篇は、「フルーティス」を初めて飲んだ中島健人さんの率直な感想や自然な表情を切り取ったドキュメントタッチの映像で構成されている。

CMの舞台は、シャインマスカットやあまおう、白桃、ざくろをモチーフとしたアート作品を飾り「フルーティス」の世界感を表現したリビング。中島さんが、ハイテーブルの上に用意された「フルーティス シャインマスカット」のボトルを手に取るところからスタート。

ミツカン 新TVCM『はじめてのフルーティス』篇

初めて目にする「フルーティス」のボトルに、中島さんは「…フルーティス?」と不思議そうな表情を浮かべるが、ひと口味わうとその圧倒的な果実感、そしてすっきりとした後味にビックリ。「ヤバイくらいフルーティー!」「後味スーって消えてった!」など、リアルなリアクションを連発。

「フルーティス」とソーダ水をグラスに注ぐ場面でも、「作れちゃうね～、自分のオリジナル!」と、味を想像しながら混ぜる割り合いの調整を楽しむ表情が印象的で、最後は「ケンティー フルーティー!」とインパクトたっぷりの感想を披露するなど、中島さんの“素”の表情が「フルーティス」のおいしさを物語る内容となっている。

中島健人さんインタビュー(※一部抜粋)

ミツカン 新TVCM『はじめてのフルーティス』篇

――ミツカン『フルーティス』のCMキャラクターに起用された感想をお聞かせください。

CMキャラクターに選んでいただけたことを光栄に思っております。爽やかさや、気分を切り替えてくれるような魅力がとても素敵だと感じています。自分なりにそのよさを表現できれば、と思っています。

――新TVCMの撮影を終えた感想をお聞かせください。

今まででいちばんスッキリした自分…つまり“素直な中島健人”を切り取っていただけたCMになってるんじゃないかと思ってます。なんか『スッキリ爽やかケンティー』って感じ(笑)。

――今回リニューアルした『フルーティス』を飲んだ率直な感想をお聞かせください。

まずは、とっても驚きました。いちばん感じたのは“フルーティーさ”なんですけど、さらに後味がスッキリしているところで『新感覚だな』って感じています。最初は『お酢だから酸っぱいんだろうな』って予想していたんですけど、全然そんな感じではなくて…“酸味マックス”ではなく、とてもおいしい。後味がス～って抜けていく感じが、素敵で爽やかでオオシャレな感じがします。

――「フルーティス」を使って作ってみたいと思う、中島さんオリジナルのメニューを教えてください。

『フルーティス シャインマスカット』を冷製パスタに合わせてみたいですね。冷製パスタとかで、ちょっと甘味と酸味がほしい時は『フルーティス シャインマスカット』とかがいいなと思っていて…。たとえばナポリタンだったら『フルーティス あまおう』をちょっと入れてみたら、隠し味になったりするのかもしれないですね。ちょっといま、そこまで考えちゃいました(笑)。

――CMや映画、テレビ、アーティスト活動で活躍している中島さん流の気分転換法を教えてください。

フレグランスとか香りでリフレッシュすることも多いですし、運動もよくするんです。筋トレも撮影終わりとかリハ前に行ったりするんですけど、運動後、運動前とか気持ちを切り替えたい時に『フルーティス』を飲んで、いい感じに気分転換して臨みたいなって思いました。

――新CMをご覧になる皆さまへ『フルーティス』のように“甘いのにベタつかない”メッセージをお願いします。

甘いだけじゃなくて、気持ちまでリフレッシュしてくれる『フルーティス』みたいに、みんなの毎日をボクが素敵にするよ!

新TVCM『はじめてのフルーティス』篇(15秒)は、4月24日より順次放映開始。同日より、ブランドサイトにて、CM、メイキング動画も公開される。