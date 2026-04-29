生活関連用品の企画・開発・販売を行うドウシシャは、4月下旬より、健康サンダル「ゴリラの裸足」を全国のドン・キホーテ系列店舗、アピタ、ピアゴなどで先行発売する。本製品は、SNSで話題の「ゴリラシリーズ」初となるフットウェアアイテムだという。

立体的なゴリラの顔が足裏を刺激する新感覚サンダル

「ゴリラの裸足」は、インパクト設計とおもしろスパイスをコンセプトにした「ゴリラシリーズ」の製品である。近年SNSを中心に若年層の間でリカバリーサンダルなどの健康志向サンダルが話題となっていることを受け、健康に着目したサンダルとして企画された。

インソール部分に設置された立体的なゴリラの顔と、製品全体に施されたモコモコとした凹凸のあるデザインにより、歩くたびに足裏へ心地よい刺激を与えるという。

全体がモコモコ

全面モコモコのデザインと軽量なEVA素材を採用

インソールだけでなくアウトソールやアッパーに至るまで、球体が集合したような凹凸のある立体的なデザインが特長である。インソール中央部には、他の凹凸より約5mm高く設計された立体的なゴリラの顔が配置されており、歩くたびに足裏をしっかり刺激する仕組みとなっている。

素材には衝撃吸収性と弾力性に優れたEVA素材を採用しており、ボリュームのある外観に反して軽量で柔らかい。長時間の使用でも負担を感じにくく、日常使いに適した仕様となっている。

軽量で柔らかな素材

夏らしいミントグリーンを含む4色展開

カラーラインアップは、ブラック、グレー、ホワイトのベーシックカラーに加え、涼しげなミントグリーンの全4色である。サイズは約S(22.0cm〜23.0cm)、M(23.0cm〜24.0cm)、L(24.0cm〜25.0cm)を展開する。

カラーラインアップ

累計300万足を突破した「ゴリラシリーズ」の展開

「ゴリラシリーズ」は、2024年2月から2026年2月までの累計販売数量が300万個を突破しており、3つのコンセプトで製品を展開している。

1.ゴリラのハイパワーシリーズ

ふくらはぎケア家電「ゴリラのひとつかみ」やハイパワードライヤー「ゴリラのひとふき」など、健康・美容関連製品をラインアップしている。



2.ゴリ推し企画

超重量ジョッキ「ゴリラのひとくち」や超軽量フライパン「ゴリラのひとつまみ」など、日用雑貨を中心に展開している。



3.ゴリラリラックス

枕「ゴリラのひとねむり」やブランケット「ゴリラのハグ」など、寝具アイテムをラインアップしている。

