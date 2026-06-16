「ゴリラシリーズ」で知られるドウシシャは新製品発表会を開催。新たにゴリラシリーズに加わるのは「ゴリラの裸足」、さらに新キャラクター"ゴリラ仙人"をパッケージに起用した「ゴリラ仙人のひとつかみ」について発表した。

インパクトだけじゃない! 心地よさも半端ない「ゴリラの裸足」

新製品発表会にはゴリラシリーズを統括する、家電商品ディビジョンの水島英恵氏が登壇。ゴリラシリーズの販売数が300万個を突破したことに触れ、この夏の猛暑対策アイテムも好調だと話した。

ゴリラシリーズは販売数が300万個を突破

猛暑対策グッズは楽天で入荷待ちの商品も出るほどの人気

さらに6月18日からは新商品「ゴリラの裸足」が登場する。一部店舗では先行販売を行っており、SNSではインパクトある見た目に加え、「気持ちいい」「足が細くなる」などと大きな話題となっている。

インソール部分に加え、アウトソール、アッパー部分などすべてが球体が集合した凹凸のデザインになっており、かなりインパクトがあるデザイン。

特に土踏まずが当たる部分のインソール中央には他部分よりも約5mm高く設計された立体的な隠れゴリラが。この隠れゴリラが足裏をグリグリ刺激し、想像以上に心地よい履き心地だ。商品自体の素材も衝撃吸収性と弾力性に優れたEVA素材を採用、軽量で柔らかいのが特徴だ。4月から一部店舗で先行販売をした結果、店頭から在庫がなくなるほど人気だったという。

現時点ではレディースサイズのみで、S(22.0～23.0cm)、M(23.0～24.0cm)、L(24.0～25.0cm)のみの展開。カラーはグレー、ホワイト、ブラック、ミントグリーンがある(一番人気はミントグリーン!)。

当初は一般的な健康サンダルの形状の予定だったそうだが、「売り場で埋もれてしまう」と考え現在の大胆なビジュアルに。「まるで、ぶどうのようだ」とSNSでは木箱入りのぶどうに見立てたプレゼントキャンペーンも行っている。

ぶどうっぽい2色のカラーはプレゼント企画限定カラーで10足しか存在しないという

さらにワンランク上の気持ちよさ! 「ゴリラ仙人のひとつかみ」

もうひとつは12日から発売されている「ゴリラのひとつかみ」の新バージョンの商品。「ゴリラのひとつかみ」は"まるでゴリラにつかまれているかのよう"なハイパワーで痛気持ちいいふくらはぎケア家電として2024年の2月発売以降大人気のロングセラー商品だ。

今回の新商品は「さらにワンランク上の使用感を目指し振動機能を追加、その名も「ゴリラ仙人のひとつかみ」。

使い方は「ごりらのひとつかみ」同様、ふくらはぎに巻いてボタンで強さを調整する。「ゴリラ仙人のひとつかみ」では振動が追加され、より本格的なケアを体感できる。

「ワンランク上」をアピールするためにパッケージには新キャラクター「ゴリラ仙人」が登場。実は過去のパッケージに登場しているゴリラたちには関係性があるそうで、公開された相関図でその関係についてぜひ知ってほしい……!