立川市役所は、「立川まつり国営昭和記念公園花火大会」の有料観覧チケット販売開始を発表した。本チケットは7月25日開催予定の花火大会に向け、7月1日午前10時から楽天チケットにて先着順で販売されている。

花火大会本番の様子

本大会は立川の夏の風物詩として親しまれており、都内では珍しい尺玉や一尺五寸玉などの迫力ある花火が国営昭和記念公園の夜空を彩る。今年はメイン観覧エリアである「みんなの原っぱ」とその周辺が有料観覧エリアとなる。ゆったりと観覧できる特別協賛者観覧チケットのほか、有料観覧エリア入場券も販売されている。

立川まつり国営昭和記念公園花火大会の概要

開催日時は7月25日午後7時15分から午後8時15分まで。荒天中止で順延はなし。会場は国営昭和記念公園で、午後1時30分開園となる。

販売されているチケットは以下の通り。

◆特別協賛者観覧チケット(有料観覧エリア入場券付き)

・椅子チケット(8,800円)

・レジャーシート付ペアチケット(13,200円)

・団体シートチケット(10名用・77,000円)



◆有料観覧エリア入場券

・1,500円



エリアマップ

※特別協賛者観覧チケットには有料観覧エリア入場券が含まれる

※予定枚数に達し次第、販売終了



チケット購入方法と販売ページ

チケットは楽天チケットにて先着順で販売されている。

販売状況や注意事項の詳細は楽天チケット販売ページおよび花火大会公式ホームページで確認できる。