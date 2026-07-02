イケア・ジャパンは7月1日から、新商品550点以上を全国のイケア店舗およびIKEAオンラインストアで順次発売している。

7月の新商品を発売

7月の新商品は「こんにちは、秋」がテーマ。人気商品の「RÅSKOG/ロースコグ ワゴン」(3,499円)に新色のレッドブラウンが仲間入り。また、見せる収納と隠す収納を両立しお気に入りアイテムのスペースを作れるキャスター付きの「NÅLMAKARE/ノールマカレ キャビネット」(14,990円)が登場する。これらの新商品は、限られたスペースにも柔軟に対応し、使い方に合わせてスペースを有効活用できるのが特長だ。

さらに人気ソファシリーズ「SÖDERHAMN/ソーデルハムン シリーズ」から新登場する「3人掛けソファベッド」(133,390円)は、シートを引き出すと広々としたダブルベッドになり、リビングを簡単にゲストルームへ変えられるので、来客時に活躍し、スペースを効率よく活用できる。ケーリンゲ ベージュカラーで、あたたかな心地いい雰囲気を演出する。

また、同社の2026年度の事業テーマ「Cooking & Eating(料理と食事)」に合わせて、スライダーがついてさらに開閉が簡単になった「フリーザーバッグ」(1,599円)や、温冷どちらの飲み物にも使える涼しげなカラーの「SKUGGSTUBB/スクッグストゥッブ マグ」(799円)など、家での料理や食事の時間をさらに楽しくするアイテムが登場する。

さらに、同社のデザイナー Monika Forsbergの小さなコテージでのあたたかな記憶と、伝統的なスウェーデンのフォークアートの絵画や、スウェーデンの画家であるCarl LarssonとKarin Larssonの世界を振り返り作られた、シンメトリーなフローラル模様の「SÄTERVIDE/セーテルヴィーデ 掛け布団カバー&枕カバー」(2,999円)や、大輪のヒマワリと小花を描いた鮮やかなデザインが魅力の「CAFEBITRÄDE/キャフェビートレデ クッションカバー」(999円)といった、ベッドルームを彩るテキスタイルも登場する。掛け布団カバー&枕カバーは、サイズ違いで子どもも大人も使えるので、おそろいにすれば、さらにかわいらしくなる。どちらもリサイクルポリエステル100なので、手入れが簡単で、環境にも配慮したアイテムとなっている。