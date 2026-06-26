イギリスの照明ブランド「tala（タラ）」｜大型照明専門店「Lightarium - ライタリウム -」にて取り扱いを開始

株式会社ヤマダデンキ インテリア家具事業部は、自社の展開する日本最大級の大型照明専門店「Lightarium - ライタリウム -」にて、イギリス・ロンドンの照明ブランド「tala（タラ）」の取り扱いを開始した。

talaは2015年にイギリスで創業した照明ブランドであり、環境に配慮したサスティナビリティと美しく人々に愛されるデザイン面の双方にこだわりを持って制作されている。省エネルギー性能に優れたLED技術を使用した照明や、長く使い続けられる製品設計に重きを置いており、照明を通した豊かな空間作りを手伝っている。

今回展示販売されるラインナップには、ブランドを代表する有機的なフォルムのLED電球「VORONOI（ヴォロノイ）」シリーズをはじめとし、食卓での団らんの時間から着想を得て制作されたポータブルライト「MANTLE PORTABLE（マントル ポータブル）」、クラシックなランタンを現代的に再解釈したポータブルライト「THE MUSE PORTABLE （ザ・ミューズ ポータブル）」などが展開される。

LED電球「VORONOI」（ヴォロノイ）

「VORONOI I」 φ126 × H225mm 51,700円（税込）

「VORONOI II」 φ171 × H333mm 64,900円（税込）

「VORONOI III」 φ195 × H395mm 88,000円（税込）

カラー：各2色（ブラス、グラファイト）

取付仕様：引掛けシーリング

ポータブルライト「MANTLE PORTABLE」（マントル ポータブル）

φ80xH190㎜ 各38,500円（税込）

カラー：3種（コバルトブルー、ストーンホワイト、グラナイトブラック）

機能：3段階/無段階の切り替え式調光

ポータブルライト「THE MUSE PORTABLE」（ザ・ミューズ ポータブル）

φ125×H338㎜

88,000円（税込）（キャンドルナッツホワイト、プレジャーガーデングリーン、ハックルスブラック、ポモナレッド）

113,300円（税込）（ローアルミニウム）

143,000円（税込）（ソリッドブラス）

カラー：6種（カラーにより値段が異なります）

機能：調光・調色機能

Lightarium - ライタリウム -

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