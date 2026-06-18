ニトリは2026年6月中旬より、全国の店舗およびニトリネットにて、価格とコンパクトサイズはそのままに機能を大きく進化させたドラム式洗濯乾燥機の販売を開始した。価格は10万円を切る9万9,900円となっている。

「価格が高くて買えない」「設置スペースがない」といった悩みを解決して好評を得たモデルに、新たな機能を搭載。毎回の計量の手間を解消する「液体洗剤・柔軟剤の自動投入機能」や、衣類をいたわって乾燥する「低温乾燥」コースを追加した。さらに、要望の多かった右開きドアモデルも新たにラインアップし、家庭の環境に合わせて選べるという。

ドラム式洗濯乾燥機

液体洗剤・柔軟剤自動投入機能や低温乾燥コースを新搭載

新たに追加された液体洗剤・柔軟剤自動投入機能は、洗剤1,000ml、柔軟剤600mlの大容量タンクを備え、毎回の計量の手間をなくす。自動投入基準量は1ml単位で調整可能で、残量が少なくなるとランプが点滅して知らせる。

衣類の縮みやいたみが気になるときのために、約60℃の温風でじっくり乾燥する「低温乾燥コース」も搭載。

低温乾燥コース

従来の左開きドアモデルに加え、置き場所に合わせて開閉方向を選べる右開きドアモデルも追加された。

左右開きが選べる

洗濯容量10kgでありながら、幅600mm×高さ857mm×奥行595mmのコンパクトサイズを実現。従来の10kg全自動洗濯機と比較して小さく、設置場所や搬入経路の問題で購入を諦めていた人にもおすすめだという。

超コンパクトサイズ

忙しい人に便利な特急洗乾コースや自動お手入れ機能も

約2kgの衣類を約60分で洗濯から乾燥まで完了する「特急洗乾コース」を搭載しており、すき間時間の洗濯などに便利とのこと。

特急洗乾コース

また、乾燥時に糸くずと埃を自動で洗い流すため、乾燥のたびに乾燥フィルターを取り外してお手入れをする手間が省ける仕様となっている。

お手入れ不要

購入前のオンライン相談サービスに対応するほか、購入後も安心な5年間の無料保証が付属する。

なお、期間限定価格139,900円（2026年6月1日〜2026年7月26日の期間）で販売中の、ヒートポンプ×ヒーターのハイブリッド式を採用した「12kgヒートポンプ式ドラム式洗濯乾燥機 (ND120HL1)」(14万9,900円)も展開している。

商品概要

「10kgドラム式洗濯乾燥機 洗剤自動投入 (ND100KL2)」(9万9,900円)

「12kgヒートポンプ式ドラム式洗濯乾燥機 (ND120HL1)」(通常価格14万9,900円、期間限定価格13万9,900円)

