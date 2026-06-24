昌騰が運営するトレーディングカードサプライ品ブランド「ホゴダス」は、PSAスラブやマグネットローダーを3段360度展示できる天然木製回転ディスプレイタワー「TCG-STA05」の販売を開始した。

ホゴダス TCG-STA05

同商品では、大切なコレクションを「しまう」のではなく「飾って楽しむ」新しいスタイルを提案する。ゲームルームやデスク周りをコレクターズスペースへと昇華させる。

チャコールブラック調に仕上げた天然木製で、木目の質感を活かした落ち着いたダークトーンが特徴。プラスチック製品にはない重厚感と圧倒的な存在感を放ち、インテリアとしても空間に自然に溶け込む。

チャコールブラック調の天然木仕上げ

底面にはスチール製ボールベアリングを内蔵した円形の木製台座を備えており、軽い力でタワー全体が360度スムーズに回転するため、コレクションをあらゆる角度から余すことなく鑑賞できる。

ベアリング式360度スムーズ回転

各段には十字仕切りを備えた木製トレイが設置されており、展示物を4つのエリアに分けて整然と一覧管理できる。1・2段目は上段のトレイが天井となって展示物を保護する構造で、最上段は上から出し入れしやすいオープン設計を採用しているため、コレクションの入れ替えもストレスなく行える。

3段すべてに十字仕切り付きトレイを搭載

製品のサイズは50×22.5×22.5cmで、重量は1,600g。マグネットカードローダーやフィギュアなどを約100枚収納可能。