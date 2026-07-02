7月10日からTOHOシネマズ 日比谷ほかで全国ロードショーされる特別先行版『鬼平犯科帳 本所の銕／密告』。5月26日、東京・浅草公会堂で開催された「第2回『鬼平犯科帳祭』」で、密偵・相模の彦十役として尾美としのりが新たに加わることがサプライズ発表された。

中村吉右衛門主演シリーズでうさ忠の愛称で親しまれる同心・木村忠吾を長年演じてきた尾美が、今度は松本幸四郎主演のシリーズで、火野正平さんが演じた彦十役を受け継ぐ。二代の『鬼平犯科帳』を異なる役で支えることになった尾美に、その重圧と覚悟、そして『鬼平犯科帳』への思いをたっぷりと語ってもらった。

尾美としのり 撮影：三田春樹

猫八さんと火野正平さん…2人の彦十が重くのしかかる

マネージャーから『鬼平犯科帳』と告げられた瞬間、尾美の口から出たのは本心の言葉だった。

「大河ドラマの撮影を終え、控え室にいた時に、マネージャーから“『鬼平犯科帳』が…”と言われて。もう、“いや、ないないない。ダメダメダメ。怖い怖い怖い”って」

役の内容を聞く前から、『鬼平犯科帳』というタイトルだけで全身が強張った。それほどまでにこの作品は、尾美にとって特別な重みを持つ。

続けて、オファーの経緯を聞くと、「その後いろいろなお話をしていただいて、“池波(正太郎)先生の事務所、山下智彦監督、松本幸四郎さんをはじめ皆さん、尾美さんを希望してくださっています”と言われたんです。こちらとしてはもう、ぐうの音も出ないというか、二の句が継げないというか」と苦笑い。「尾美さんが“いい”と返事をくれないと、京都から山下監督が説得に来ます、と言われて。完全に詰められてしまった形ですね(笑)」

なぜここまで躊躇したのか。そこには、この役に刻まれた先人たちの記憶があった。吉右衛門主演『鬼平犯科帳』では、三代目・江戸家猫八さんが彦十役を演じ、尾美とは現場でも舞台でも長年ともに歩んだ。

「猫八師匠の彦十をずっと見ていましたから。舞台も一緒にやっていたので、やはりイメージが猫八師匠の彦十だったんです。“いや、どうしようどうしよう…”という感じで。できるなら触れたくないという思いでした」

「心配なのは尾美としのりだけ」と名指しされた記憶

さらに、幸四郎主演シリーズで演じていたのは、火野正平さん。オファーを受けてからDVDで初めて火野さんの彦十を見た尾美は、こう語る。

「面白かったですね。面白かったけど、もう本当に怖いなぁ…って。絶対比べられる、と思ったんですよ」

木村忠吾役を演じた頃を振り返っても、記者会見の場で小野田嘉幹監督から「心配なのは木村忠吾役の尾美としのりだけ」と名指しされた記憶が、今も脳裏に焼き付いているという。

「別に言わなくてもいいでしょ、そんなこと、と思いながら(笑)。今回も、自分が出演することで皆さんに余計な思いをさせてしまうのではないか、と本当に思っていました」

木村忠吾役を演じる際には、「先代である(古今亭)志ん朝さんの忠吾を一切見なかった」という尾美だが、前述の通り、今回は火野さんの彦十を見た。その心境の違いとは何か。

「忠吾を演じる際は、先代の映像を見なかったから思いのままに演じることができた。でも今回は、猫八師匠の彦十を現場で見てしまっているんです。彦十役を引き継ぐ上で、腹を決めて火野さんの彦十を見ないとな、と思いました」