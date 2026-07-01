日本ハム3点リード、万波・田宮活躍

オリックス先攻の試合は、6回終了時点で日本ハムが3-0とリード。日本ハムは1回裏、4回裏、6回裏にそれぞれ1点ずつ追加。特に6回裏には万波が1号2ランを放ち3点目を挙げ、田宮もタイムリーで打点を稼いだ。オリックスは無得点で後半戦を迎える。

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