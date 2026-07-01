日本ハム3点リード、万波・田宮活躍

オリックス先攻の試合は、6回終了時点で日本ハムが3-0とリード。日本ハムは1回裏、4回裏、6回裏にそれぞれ1点ずつ追加。特に6回裏には万波が1号2ランを放ち3点目を挙げ、田宮もタイムリーで打点を稼いだ。オリックスは無得点で後半戦を迎える。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 70 38 31 1 .551 -
1 阪神 70 38 31 1 .551 -
3 巨人 70 37 31 2 .544 0
4 広島 69 27 39 3 .409 9
5 DeNA 71 27 42 2 .391 11
6 中日 72 26 45 1 .366 13

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 71 42 28 1 .600 -
2 西武 76 44 30 2 .595 0
3 日本ハム 76 43 33 0 .566 2
4 オリックス 73 38 34 1 .528 5
5 ロッテ 70 34 33 3 .507 6
6 楽天 72 27 44 1 .380 15