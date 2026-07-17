巨人が3点差で中日に勝利

先発投手：巨人はＦ・ウィットリーが6回1失点の好投（1安打11奪三振）、中日の大野　雄大は6回1失点 得点経過： 1回裏：巨人が1点を追加 6回表：中日が1点を追加 9回裏：巨人が3点を追加 注目選手：巨人の坂本　勇人が1本塁打、3打点の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 82 45 36 1 .556 -
2 巨人 83 44 37 2 .543 1
3 ヤクルト 83 41 41 1 .500 4
4 DeNA 83 34 46 3 .425 10
5 広島 80 32 44 4 .421 10
6 中日 85 33 51 1 .393 13

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 84 51 32 1 .614 -
2 西武 88 49 36 3 .576 3
3 日本ハム 89 49 40 0 .551 5
4 オリックス 85 42 41 2 .506 9
5 ロッテ 82 39 40 3 .494 10
6 楽天 84 34 49 1 .410 17