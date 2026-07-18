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2026.07.18 14:00 京セラドーム大阪
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
日本ハム 0 1 0 0 1 2 0
オリックス 0 0 0 0 0 0

  • OUT

    2番 山中 稜真 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    1番 西川 龍馬 レフトフライ 2アウト

  • OUT

    9番 野口 智哉 空振り三振 1アウト

  • OUT

    8番 若月 健矢 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    2番 水野 達稀 ショートゴロ 3アウト

  • OUT

    1番 水谷 瞬 セカンドフライ 2アウト

  • OUT

    9番 奈良間 大己 ファーストゴロ 1アウト

  • OUT

    7番 来田 涼斗 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    6番 太田 椋 空振り三振 2アウト

  • OUT

    5番 森 友哉 センターフライ 1アウト

  • OUT

    8番 進藤 勇也 ファーストゴロ 3アウト

  • OUT

    7番 清宮 幸太郎 サードゴロ 2アウト

  • OUT

    6番 野村 佑希 サードゴロ 1アウト

  • OUT

    日1-0オ

    5番 吉田 賢吾 レフトツーベースヒット 日本ハム得点！ 日 1-0 オ ランナー：2塁

  • OUT

    4番 万波 中正 ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    4番 中川 圭太 ピッチャーゴロ 3アウト

  • OUT

    3番 紅林 弘太郎 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    2番 山中 稜真 ショートゴロ 2アウト

  • OUT

    1番 西川 龍馬 サードファウルフライ 1アウト

  • OUT

    3番 Ｆ・レイエス 空振り三振 3アウト

  • OUT

    2番 水野 達稀 見逃し三振 2アウト

  • OUT

    1番 水谷 瞬 見逃し三振 1アウト

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