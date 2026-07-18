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OUT
2番 山中 稜真 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
1番 西川 龍馬 レフトフライ 2アウト
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OUT
9番 野口 智哉 空振り三振 1アウト
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OUT
8番 若月 健矢 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
2番 水野 達稀 ショートゴロ 3アウト
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OUT
1番 水谷 瞬 セカンドフライ 2アウト
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OUT
9番 奈良間 大己 ファーストゴロ 1アウト
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7番 来田 涼斗 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
6番 太田 椋 空振り三振 2アウト
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OUT
5番 森 友哉 センターフライ 1アウト
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OUT
8番 進藤 勇也 ファーストゴロ 3アウト
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OUT
7番 清宮 幸太郎 サードゴロ 2アウト
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OUT
6番 野村 佑希 サードゴロ 1アウト
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OUT
日1-0オ
5番 吉田 賢吾 レフトツーベースヒット 日本ハム得点！ 日 1-0 オ ランナー：2塁
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OUT
4番 万波 中正 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
4番 中川 圭太 ピッチャーゴロ 3アウト
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3番 紅林 弘太郎 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
2番 山中 稜真 ショートゴロ 2アウト
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OUT
1番 西川 龍馬 サードファウルフライ 1アウト
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3番 Ｆ・レイエス 空振り三振 3アウト
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2番 水野 達稀 見逃し三振 2アウト
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1番 水谷 瞬 見逃し三振 1アウト
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