ＤｅＮＡが8点差でヤクルトに快勝

先発投手：ＤｅＮＡの尾形崇斗が6回2失点の好投（3安打7奪三振）、ヤクルトの高橋奎二は5回4失点で敗戦投手 得点経過： 2回裏：ＤｅＮＡが1点を追加 3回裏：ＤｅＮＡが2点を追加 5回裏：ＤｅＮＡが1点を追加 注目選手：ＤｅＮＡの勝又温史が1本塁打、5打点、3安打、2得点の活躍、ＤｅＮＡの牧秀悟が1本塁打、3打点の活躍、ＤｅＮＡのＪ・エンカーナシオンが1本塁打、2得点の活躍。

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