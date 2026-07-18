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4番 Ｂ・ダルベック 空振り三振 3アウト
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3番 泉口 友汰 セカンドゴロ 2アウト ランナー：1塁
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2番 松本 剛 ライトヒット ランナー：1塁
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1番 浦田 俊輔 空振り三振 1アウト
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9番 涌井 秀章 見逃し三振 3アウト
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8番 木下 拓哉 空振り三振 2アウト
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7番 Ｊ・ボスラー 空振り三振 1アウト
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9番 竹丸 和幸 レフトフライ 3アウト
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8番 知念 大成 ライトヒット ランナー：1塁
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7番 Ｔ・キャベッジ セカンドゴロ 2アウト
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6番 吉川 尚輝 センターフライ 1アウト
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6番 田中 幹也 空振り三振 3アウト
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5番 石川 昂弥 空振り三振 2アウト
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4番 Ｍ・サノー 見逃し三振 1アウト
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5番 岸田 行倫 空振り三振 3アウト
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4番 Ｂ・ダルベック ファーストファウルフライ 2アウト
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3番 泉口 友汰 ライトヒット ランナー：1、2塁
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2番 松本 剛 センターヒット ランナー：1塁
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1番 浦田 俊輔 セカンドゴロ 1アウト
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3番 村松 開人 空振り三振 3アウト
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2番 細川 成也 サードフライ 2アウト
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1番 岡林 勇希 レフトファウルフライ 1アウト
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