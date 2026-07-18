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2026.07.18 14:00 東京ドーム
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
中日 0 0 0 0 0 0
巨人 0 0 0 0 4 0

  • OUT

    4番 Ｂ・ダルベック 空振り三振 3アウト

  • OUT

    3番 泉口 友汰 セカンドゴロ 2アウト ランナー：1塁

  • OUT

    2番 松本 剛 ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    1番 浦田 俊輔 空振り三振 1アウト

  • OUT

    9番 涌井 秀章 見逃し三振 3アウト

  • OUT

    8番 木下 拓哉 空振り三振 2アウト

  • OUT

    7番 Ｊ・ボスラー 空振り三振 1アウト

  • OUT

    9番 竹丸 和幸 レフトフライ 3アウト

  • OUT

    8番 知念 大成 ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    7番 Ｔ・キャベッジ セカンドゴロ 2アウト

  • OUT

    6番 吉川 尚輝 センターフライ 1アウト

  • OUT

    6番 田中 幹也 空振り三振 3アウト

  • OUT

    5番 石川 昂弥 空振り三振 2アウト

  • OUT

    4番 Ｍ・サノー 見逃し三振 1アウト

  • OUT

    5番 岸田 行倫 空振り三振 3アウト

  • OUT

    4番 Ｂ・ダルベック ファーストファウルフライ 2アウト

  • OUT

    3番 泉口 友汰 ライトヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    2番 松本 剛 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    1番 浦田 俊輔 セカンドゴロ 1アウト

  • OUT

    3番 村松 開人 空振り三振 3アウト

  • OUT

    2番 細川 成也 サードフライ 2アウト

  • OUT

    1番 岡林 勇希 レフトファウルフライ 1アウト

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