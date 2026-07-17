DeNA、ヤクルトを突き放し7-3

DeNAは2回以降、着実に得点を重ね、5回終了時点で4-0とリード。6回表にヤクルトが2点を返すが、直後の6回裏にDeNAが3点を奪い、4点差で試合を折り返した。DeNAは牧、エンカーナシオンの本塁打で打線が爆発。

【スタメン】

ＤｅＮＡ: 1(左)勝又 温史 2(二)牧 秀悟 3(一)佐野 恵太 4(右)Ｊ・エンカーナシオン 5(三)宮﨑 敏郎 6(捕)松尾 汐恩 7(中)蝦名 達夫 8(遊)宮下 朝陽 9(投)尾形 崇斗

ヤクルト: 1(二)内山 壮真 2(左)Ｄ・サンタナ 3(遊)長岡 秀樹 4(右)増田 珠 5(一)Ｌ・セデーニョ 6(中)岩田 幸宏 7(捕)古賀 優大 8(投)高橋 奎二 9(三)武岡 龍世

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。

「ヤクルトスワローズ」のニュースまとめ

「横浜DeNAベイスターズ」のニュースまとめ