DeNA、ヤクルトを突き放し7-3

DeNAは2回以降、着実に得点を重ね、5回終了時点で4-0とリード。6回表にヤクルトが2点を返すが、直後の6回裏にDeNAが3点を奪い、4点差で試合を折り返した。DeNAは牧、エンカーナシオンの本塁打で打線が爆発。

【スタメン】

ＤｅＮＡ: 1(左)勝又　温史 2(二)牧　秀悟 3(一)佐野　恵太 4(右)Ｊ・エンカーナシオン 5(三)宮﨑　敏郎 6(捕)松尾　汐恩 7(中)蝦名　達夫 8(遊)宮下　朝陽 9(投)尾形　崇斗

ヤクルト: 1(二)内山　壮真 2(左)Ｄ・サンタナ 3(遊)長岡　秀樹 4(右)増田　珠 5(一)Ｌ・セデーニョ 6(中)岩田　幸宏 7(捕)古賀　優大 8(投)高橋　奎二 9(三)武岡　龍世

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 82 45 36 1 .556 -
2 巨人 83 44 37 2 .543 1
3 ヤクルト 83 41 41 1 .500 4
4 DeNA 83 34 46 3 .425 10
5 広島 80 32 44 4 .421 10
6 中日 85 33 51 1 .393 13

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 84 51 32 1 .614 -
2 西武 88 49 36 3 .576 3
3 日本ハム 89 49 40 0 .551 5
4 オリックス 85 42 41 2 .506 9
5 ロッテ 82 39 40 3 .494 10
6 楽天 84 34 49 1 .410 17