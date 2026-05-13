壱番屋は5月15日、「ホロ肉ドカンと豪快カレー」(店内飲食1,690円～)を全国のカレーハウスCoCo壱番屋(約670店舗)で発売する。

「肉塊総選挙」1位の初代メニューを再販

2025年11月、ココイチ公式Xで歴代の肉塊カレー5商品を対象とする「肉塊総選挙」が実施された。「もう一度食べたい肉塊カレー」への投票を募った結果、同商品が1位に選ばれ、今回の再販が決定した。同商品は、2023年4月と11月に店舗・数量限定で販売し、いずれも約2週間で完売店舗が続出。その人気の高さから「肉塊プロジェクト」としてシリーズ化するきっかけになった。

豪快な肉塊にシャリアピンソースをたっぷりと

豚肩ロース肉の塊をスプーンでほぐれるほどやわらかく仕上げ、豪快にトッピング。その上に「シャリアピンソース」をたっぷりとかけた。ガツンと香るにんにくの風味とオニオンソテーの甘みがきいたしょうゆベースのソースは、肉塊との相性抜群だという。さらに、フライドガーリックでにんにくの風味をプラスし、ボリュームも味もパンチのある一皿に仕立てた。8種のスパイスと岩塩などをブレンドした別添えのスパイスも用意している。

「肉塊オーダー制」で好きなサイズを注文

同商品は、注文時に肉塊レベルを選べる「肉塊オーダー制」となっている。肉塊レベルは豚肩ロース肉の量を表しており、LEVEL1～4まで4段階のサイズを用意する。価格はライス300g・辛さ普通の場合、LEVEL1が1,690円、LEVEL2が2,220円、LEVEL3が2,750円、LEVEL4が3,280円。テイクアウトは店内飲食価格＋54円となる。