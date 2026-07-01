ゴディバ ジャパンは7月17日、「かき氷 ショコラ エレガンス」(980円)、「かき氷 ティラミス ショコラ」(980円)を一部の三井アウトレットパーク内ゴディバショップにて先行発売する。続いて、7月22日、全国の一部ゴディバショップおよび一部GODIVA caféにて季節限定販売を開始する。

「かき氷 ショコラ エレガンス」(980円)、「かき氷 ティラミス ショコラ」(980円)

「かき氷 ショコラ エレガンス」は、濃厚な味わいのチョコレート素材を重ねた、ゴディバオリジナルのかき氷。器の底から、チョコホイップクリームやシェイブチョコレート、ふんわり軽やかな氷、チョコシロップを層にして重ねているため、ひと口ごとに異なる食感と味わいを楽しめる。

仕上げには、なめらかなチョコホイップにココアパウダー、チョコソース、シェイブチョコレートをトッピングしている。

「かき氷 ショコラ エレガンス」

「かき氷 ティラミス ショコラ」は、マスカルポーネのコクとコーヒーの芳醇な香りを楽しめる、ティラミス仕立てのかき氷。器の底から、コーヒーゼリーやコーヒーソース、マスカルポーネを使用したホイップクリーム、チョコシロップを重ね、ふんわりとした氷とともに層を成している。

仕上げには、マスカルポーネホイップに、ココアパウダーとシェイブチョコレート、チョコレートソースをあしらい、上品な味わいを楽しめる。