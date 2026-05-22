小学館が発足した「JS研究所」は5月22日、好きなチョコレート菓子・食事メニュー・外食チェーン・バレンタインに関するアンケート調査の結果を発表した。チョコレート菓子に関する調査は2026年2月3日～2月20日、『ちゃお』読者またはその家族1,000人を対象に実施。お菓子・食事メニュー・外食チェーンに関する調査は2025年5月3日～5月20日、ちゃお読者またはその家族500人を対象に、好きな食べ物・外食チェーン・バレンタインに関する調査は2025年5月1日～6月20日、『ぷっちぐみ』またはその家族1,000人を対象に、いずれも雑誌のハガキアンケートで行われた。

女子小学生が好きなチョコレート菓子

「好きな市販のチョコレート菓子」についてアンケート調査を行ったところ、1位「たけのこの里」、2位「きのこの山」、3位「ポッキー」、4位「キットカット」となった。

ちゃお2026年3月号のアンケートでは「バレンタイン誰にわたす?」についても調査しており、「友達」が1位だった。好きな人や家族を大きく上回り、JSにとってバレンタインは友達との絆を確認するイベントであるようだ。

この友チョコ文化の中で見ると、個包装で一本ずつ配りやすいポッキーや、小分けパックで友達にシェアしやすいキットカットなどを「みんなで分け合いやすいか」という基準で選んでいる可能性がうかがえる。

11位以降には「ガーナミルクチョコレート」、12位「チロルチョコ」、13位「メルティーキッス」など板チョコ・個包装系も一定の支持を集めており、なかには「ゴディバ」、「リンツ」、「リンドール」といった高級チョコレートブランドも挙げられた。

低学年JSにも「今年のバレンタインデーは誰にあげる予定ですか?」と調査したところ、1位「家族」、2位「お友達」、3位「兄弟・姉妹」、4位「好きな人」、5位「自分で食べる」となった。

高学年JSは「友達」が1位だったのに対し、低学年JSでは「家族」が最多。低学年では家族へのバレンタインが中心で、学年が上がるにつれて「友チョコ」文化が広がっていくという、JS世代のバレンタイン意識の変化が見て取れる。

女子小学生が好きな食べ物

「好きな食べ物」について調査したところ、低学年JSでは1位「おすし」、2位「フライドポテト」、3位「ラーメン」、4位「からあげ」、5位「カレーライス」となった。

一方、高学年JSに「一番好きな食事のメニューを1つだけ教えて」と尋ねたところ、1位「オムライス」と2位「ハンバーグ」が接戦に。低学年JSで1位の「おすし」は高学年JSでも5位となった。また、高学年JSの少数回答には「カオマンガイ」「フォー」「ガレット」「キャロットラペ」「人参シリシリ」といったメニュー名も。SNSやレシピ動画の普及により、保護者世代がさまざまな国の料理を家庭で作る機会が増えていることが、子どもの食の好みにも反映されているのかもしれない。

女子小学生がよく利用する外食チェーン

「よく利用する外食チェーン」について聞いたところ、低学年JS・高学年JSともに「マクドナルド」が1位となった。また、寿司チェーンの人気も目立つ。高学年JSではTOP5のうち3つを「くら寿司」(8.0%)、「はま寿司」(7.0%)、「スシロー」(4.8%)が占め、合算すると約2割に。低学年JSでも「はま寿司」(10.3%)、「スシロー」(9.6%)、「くら寿司」(8.1%)がTOP5入りし、合計して約28%と高学年を上回る結果となった。回転寿司チェーンのタッチパネル注文やサイドメニューの充実など、子ども自身が選ぶ楽しさを感じられる仕組みが、全年齢のJSの寿司好きを後押ししていると考えられる。