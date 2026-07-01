キリンビールは6月30日、「キリン 氷結」ブランドの戦略説明会を実施。7月3日から5日にかけ、サナギ新宿 イベントスペースで「氷結 Ice Magic 2026」を開催すると発表した。説明会にはFRUITS ZIPPERの仲川瑠夏さん、シソンヌのじろうさん・長谷川忍さんも登場し会場を盛り上げた。

RTD市場が拡大する中で「氷結」に注力するキリンビール

キリンビールの「キリン 氷結」シリーズおよび「キリン 氷結 無糖」シリーズは、4月製造品より全13品の大規模なリニューアルを開始している。キリンビール 執行役員 マーケティング部長の今村恵三氏は、RTD(Ready To Drink/栓を開けてそのまま飲めるアルコール飲料)の中長期展望について語る。

キリンビール 執行役員 マーケティング部長の今村恵三氏

RTD市場は2017年から9年間で約1.5倍に成長し、2025年には「酒類(缶)」におけるRTD割合は約35%に達した。その背景には、各社がRTDのラインアップを拡大し、顧客ニーズに答え続けてきたことが挙げられるという。

一方で、市場にブランドを定着させる難易度は高まっている。同社調査によると、新ブランドが5年後に定着する割合はわずか1割程度だという。そしてRTDは、上位1割のブランドが売上金額の8割を占める構造となっている。

また、2026年10月の酒税法改正ではRTDの税率変更が予定されており、350ml換算で28円から35円への引き上げが行われる見通しだ。これによって、慣れ親しんだ上位ブランドへの集中がさらに加速することが予想される。

そんななか、キリンビールは総力をあげて「キリン 氷結」ブランドを育成することを宣言。発売25周年を迎えた「氷結」がこれまで発売した商品は500以上となる。時代のニーズに合わせてさまざまなラインアップを展開し、販売数量実績は2001年の約8倍まで拡大している。

「氷結」リニューアルは「25年目の集大成」

キリンビール マーケティング部 キリン 氷結 ブランドマネージャーの資逸晴亮氏は、25年目の新たなチャレンジについて述べる。

キリンビール マーケティング部 キリン 氷結 ブランドマネージャーの資逸晴亮氏

「氷結」ブランドのパーパスは「お客様の今日を明るく爽快にすること」、そしてDNAは「Always New」だ。だが実は、RTDに求められる期待価値の上位項目は直近5年間変化していないことを指摘。「シーンを選ばずに飲みやすいこと」や「多様なフレーバー」「スッキリした味わい」が普遍の価値として求められると説明する。

だからこそ、今回のリニューアルは「25年目の集大成」となっている。果実由来の雑味を取り除ける新製法「氷結 超クリア製法」を採用し、「氷結」史上最大規模となる全13品目を刷新。パッケージデザインもロゴ、果実、配色、ダイヤカットをより強化するという方向性だ。

またテレビCMには昨年に引き続き女優の堀田真由さんを起用するとともに、6月よりFRUITS ZIPPERの仲川瑠夏さんを起用したデジタル広告を開始したと報告。そして、7月3日から5日までサナギ新宿 イベントスペースで「氷結 Ice Magic 2026」を開催すると発表した。

サナギ新宿 イベントスペースで開催される「氷結 Ice Magic 2026」

「氷結 Ice Magic 2026」のコンセプトは「氷点下のおいしい魔法」。3つの氷点下の温度をテーマに3つのコースが用意されている。

-18度の「Ice Magic Glass」“最高の乾杯”は、氷でつくられたアイスグラスに「氷結」を注ぐことで爽快感を楽しめるメニュー。

-5度の「Ice Magic Slurry」“シャリフワ新食感”は、シャープの冷蔵技術によって過冷却状態にした「氷結」を高所より注ぐことで、フローズン状態の「氷結を楽しめるメニュー。

-50度の「Ice Magic Bar」“大人のデザート”は、6種類の「氷結」と4種類のフルーツを組み合わせ、エムプラスの液体休息冷凍機を使ってアイスバーをつくってくれるメニューだ。

チケットは500円で、3コース体験＋お土産(氷結 シチリア産レモン 350ml缶 1本)がセットになっている。

左から「Ice Magic Slurry」「Ice Magic Bar」「Ice Magic Glass」

仲川瑠夏さん、シソンヌのじろうさん・長谷川忍さんが「氷結 Ice Magic 2026」体験

続く「氷結 Ice Magic 2026」の体験会では、FRUITS ZIPPERの仲川瑠夏さん、シソンヌのじろうさん・長谷川忍さんが登壇。

仲川さんとじろうさんは「氷結 Ice Magic Slurry 爽快感MAX リポート」で対決。仲川さんは、“高いところから、勢いよく注ぐ”というポイントを押さえた華麗な手さばきでキラキラ、ふわふわの一杯を作り、見事に勝利した。

対決を制した仲川さんは、勝者に与えられる「Ice Magic Glass」をぐいっと傾け、「うん、おいしい～! めっちゃおいしいです! 氷のグラス初体験だったんですけど、冷たい氷のグラスに口を付けて“冷え～”となったあとに『氷結』自体の爽快感が“ボォーン!!”みたいな。神グラス!!」とリポートした。

「Ice Magic Glass」をおいしそうに堪能する仲川さん

最後に、「私はもともと『氷結』が大好きで。いつもライブ終わりとか、新幹線の中でたくさん飲ませていただいています。こうやって氷結の魅力を伝える側としてここに立たせていただけて本当に嬉しかったし、みんなにもその氷結を飲んでいただいて、最高の夏をスタートできたらいいなって思います」とコメント。爽やかに場を締めくくった。