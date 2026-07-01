相葉雅紀とフジテレビの井上清華アナウンサーが司会を務める同局系音楽特番『2026FNS歌謡祭 夏』が、きょう1日(18:30～)に生放送。時間帯別の出演アーティスト・披露楽曲のタイムテーブルを紹介する。
※出演者は時間帯別に五十音順。構成の変更・出演時間が前後する可能性もあり。
18:30～
【最強夏うたサビメドレー】
●NEWS × モナキ「夏色」／ゆず
●アイナ・ジ・エンド × ELAIZA「花火」／aiko
●Number_i「夏の思い出」／ケツメイシ
●ME:I「GO GO サマー!」／KARA
●BE:FIRST「波乗りジョニー」／桑田佳祐
●FRUITS ZIPPER「secret base ～君がくれたもの～」／ZONE
●JI BLUE × TREASURE「イケナイ太陽」／ORANGE RANGE
●映画ちいかわ × 杉並児童合唱団「くつずれ」
●DISH//「アイコトバ」
●TWS「OVERDRIVE」
●日向坂46「クリフハンガー」
●ふみの「東京」
19:00頃～
●アイナ・ジ・エンド「Blue Shining Star」／TVアニメ『ONE PIECE HEROINES』主題歌
●アイナ・ジ・エンド「ルミナス - Luminous」／TVアニメ『ONE PIECE』OP主題歌
●あいみょん「マリーゴールド」
●ILLIT × CUTIE STREET「Almond Chocolate」「かわいいだけじゃだめですか?」
●Kis-My-Ft2「My Affection」
●郷ひろみ × Juice=Juice「GOLDFINGER'99」「盛れ！ミ・アモーレ」
●島袋寛子 × MAYA RIKU NINA（NiziU）「STEADY」／SPEED
●島袋寛子 × 礼真琴「ALIVE」／SPEED
●島袋寛子 × ME:I「Body ＆ Soul」／SPEED
●ダイアモンド☆ユカイ × 佐野勇斗「君はともだち」
●HANA「Bad Girl」
●ふぉ～ゆ～「夏の王様」「ジェットコースター・ロマンス」／DOMOTO
●M!LK「爆裂愛してる」
●モナキ「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」
20:00頃～
●ILLIT「It's Me」
●カキンツハルカ「サウダージ」「Part of Your World」
●CUTIE STREET「ぷりきゅきゅ」
●JI BLUE「景色」
●渋谷龍太（SUPER BEAVER）× アイナ・ジ・エンド「Swallowtail Butterfly ～あいのうた～」／YEN TOWN BAND
●SUPER BEAVER「クライマックス」
●Number_i「i-mode」
●NiziU「Make you happy」
●BE:FIRST「Missing」
●FRUITS ZIPPER「ぱわーオブらぶ」
●増田貴久（NEWS）× ELAIZA × 佐野晶哉（Aぇ! group）「WINDING ROAD」／絢香×コブクロ
●M!LK × 宝塚歌劇団 花組「好きすぎて滅！」
21:00頃～
●あいみょん「会いに行くのに」
●Aぇ! group「でこぼこライフ」
●THE RAMPAGE「BREAK IT DOWN」
●SUPER EIGHT「再咲」
●TREASURE「EVERYTHING -JP Ver.-」
●NEWS「SUMMER TIME」
●のん「荒野に立つ」
●緑黄色社会「章」