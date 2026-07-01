「ママのことを不愉快にさせる天才!」――きょう1日に放送される日本テレビ系バラエティ特番『1周回って知らない話SP』(19:00～)では、高嶋ちさ子ファミリーのアメリカ旅に独占密着。長男の卒業式で親子ゲンカが勃発するほか、92歳の父・弘之さんのCDデビュー、結成20周年の「12人のヴァイオリニスト」の秘話も明かされる。

高嶋ちさ子ファミリー

高嶋ちさ子ファミリーのアメリカ旅に密着

今年5月、日本から飛行機で約14時間、アメリカ北東部マサチューセッツ州に降り立った高嶋ファミリー。メンバーは、ちさ子と父・弘之さんに加え、ちさ子の息子たちのベビーシッターをしていた前野さん、そして初参戦となるちさ子の夫。姉・未知子さんは仕事があるため、日本で留守番することになった。

4人の目的は、現地の高校に通う長男の卒業式に出席すること。その前に、同じくアメリカ留学中の二男が通う学校へ向かう。

昨年9月に入学して以来、一度も二男の学校を訪れていないちさ子は「成績は良いんだけど、コメントに『遅刻が多い』って書いてあって…」と気がかりな様子。二男がどんな学校生活を送っているのか確かめるべく車を走らせるが、その道中でちさ子と弘之さんが早くも一悶着を起こし、今回の旅も波乱の幕開けとなる。

到着したちさ子を、二男はとびきりの笑顔でお出迎え。子どもの頃から甘えん坊だった二男との3カ月ぶりの再会に、ちさ子も「かわいいなあ」と大喜びする。

二男が通う高校は、ハリウッド俳優やプロスポーツ選手を輩出するなど、芸術やスポーツにも秀でた名門校。高い授業料を払っているちさ子は「どれだけの施設なのか見てみたい」と、校長の案内で学校内を見学する。すると、二男の遅刻が多い原因や、高い授業料の謎が明らかに。さらに、勉強や水泳との両立、子どもの頃から続けてきたチェロについても、意外な展開が待ち受ける。

長男の卒業式で親子ゲンカ勃発

二男の学校を後にした一行は、いよいよ長男の学校へ。移動中の車内で、留守番中の姉・未知子さんに電話をすると、相変わらずの“みっちゃん節”がさく裂し、ちさ子もお手上げ状態になる。

長男が4年間通った学校は、世界35カ国から留学生が学びに来る東海岸の名門校。オリンピアンを輩出するなどスポーツに強く、長男もここでゴルフ部や水泳部に所属していた。

二男とは違い、日本にいた頃からちさ子とケンカばかりだったという長男。そろそろ親子の仲も落ち着いたかと思いきや、顔を合わせるなり早速ケンカが始まる。卒業記念のストール授与式では、ちさ子の我慢が限界に達し、「ママのことを不愉快にさせる天才!」と怒りが爆発。家族そろっての夕食会では、長男が「もう帰る!」と席を立つ事態に発展する。

ケンカをしながらも、長男が選んだ進路の理由が気になるちさ子。アメリカの大学に進学してほしいと願っていたちさ子に、長男が伝えた意外な決断とは何なのか。そして、メインイベントとなる卒業式本番。我が子の晴れ舞台を前に胸が高鳴るちさ子だが、ここでも大ゲンカに発展する。

このほか、今回のアメリカ旅では、ちさ子がどうしても行きたかった音楽家憧れの場所・タングルウッドも訪問。憧れのコンサートホールを目の当たりにしたちさ子は「うわー、すごい! 想像以上!」と大興奮する。

スタジオでは、今年俳優デビューを果たしたモデルのUTAが、自身のアメリカ留学を思い出し、「二男の気持ち、すごく分かります」と共感。父・本木雅弘からもらった忘れられない言葉を明かす場面もある。

92歳の父・弘之さんがCDデビュー

番組では、ちさ子の父・弘之さんのCDデビューにも密着する。

弘之さんは、かつて音楽プロデューサーとしてビートルズを日本でヒットさせた人物。歌好きが高じて昨年10月に人生初のコンサートを開くと、今年2月には早くも2度目のコンサートを開催。そして92歳の今年、ついにCDデビューが決定した。

日本歌謡曲界の重鎮が集まり、異例のCD制作がスタート。ジャケット撮影や4時間に及ぶレコーディングを経て、ついにCDが完成する。待ちに待った発売イベントでは、姉・未知子さんも父を助けるために大奮闘。さらに、ちさ子も仰天する弘之さんの次なる野望も明かされる。

12人のヴァイオリニストが大集合

さらに、結成20周年を迎えた高嶋ちさ子プロデュースの「12人のヴァイオリニスト」がスタジオに集合する。

2006年、「クラシックをもっと身近に」をテーマに、ちさ子が自らオーディションで選んだメンバーで結成された「12人のヴァイオリニスト」。現在では、限られた音楽家しか立てないサントリーホールでコンサートを開催し、昨年は初の日本武道館公演も満員御礼となった。確かな実力に加え、バイオリンを弾きながら一芸を披露するなど、聴くだけでなく見ても楽しい演出で反響を呼んでいる。

一方、過去の密着映像を振り返ると、メンバーに対し厳しい言葉を投げかけるちさ子の姿も。ちさ子への恐怖心から、面と向かうと思わず変顔になってしまうメンバーや、あえてちさ子を携帯電話の待ち受け画面にして恐怖心に打ち勝とうとするメンバーもいたという。

当時を知るメンバーが、座長・ちさ子の過去の理不尽すぎる行動を暴露。しかし最近では、打って変わって優しい表情を見せるようになり、ステージの振り付けを一任するなどメンバーの自主性を尊重。練習中もメンバーの方からちさ子へ提案できるほど、関係性が変化しているという。

一体なぜ、ちさ子の態度はそこまで激変したのか。きっかけとなった出来事や、時の流れとともに変わってきたメンバーとの関係性が明かされる。

さらに、ヴァイオリニスト・高嶋ちさ子が自身の引退にも言及。「最初は60歳だったんです。そしたら息子から…」と語る、ちさ子自身の引き際とは。