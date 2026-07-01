「そんなところまで!?」磯村勇斗が撮影現場で驚かされたスタッフの行動とは

「僕らはどうしても……」俳優の磯村勇斗が6月28日、都内で行われたテレビ朝日系ドラマ『クロスロード ～救命救急の約束～』(7月7日スタート 毎週火曜21:00～21:54　※初回拡大スペシャル)の試写会イベントに登壇。撮影現場で驚かされたスタッフの行動を明かした。

  • 磯村勇斗

    磯村勇斗

医療監修の医師チームに感謝「いらっしゃらなかったら、できなかった」

イベントには磯村のほか、今田美桜、船越英一郎、及川拓郎監督も登壇。

今田と同様に、今作で医師役に初挑戦した磯村。手術シーンについて聞かれると、「僕、1話はほとんど胸骨圧迫(心臓マッサージ)しかしてないんです……(笑)」と笑いを誘う。

続けて、「なので、1話はそこまで難しいことはなかった。どちらかというと今田さんのほうがテクニカルなシーンが多かったので、ずっと合間に練習をされているのも見て、本当に努力家で、いいシーンになっているなと思いました」と主演の今田を絶賛した。

今作の現場には、医療監修の医師チームも参加。今田が、「付きっきりで監修の先生がいらっしゃっていたので、常に聞きながらやっていました」と振り返ると、磯村も、「今回は監修の先生がいらっしゃらなかったら、僕らもできなかった」と感謝を伝えた。

撮影現場では、そんな医療監修の医師に驚かされたことも。磯村は、「僕らはどうしてもリアリティを求めてしまうんですけど、(先生は)『ドラマ的には、こうやったほうが見えやすいですよ』と言っていて(笑)。そんなところまで知っているの!? と(笑)。ありがたかったです」と明かした。

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