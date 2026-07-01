「本当におもしろくないんですよね…」俳優の今田美桜が6月28日、都内で行われたテレビ朝日系ドラマ『クロスロード ～救命救急の約束～』(7月7日スタート 毎週火曜21:00～21:54　※初回拡大スペシャル)の試写会イベントに登壇。私生活にまつわる質問に答えた。

  • 今田美桜

    今田美桜

医師役初挑戦の今田美桜、多くの“医師の卵”たちを前に緊張気味

今田のほか、磯村勇斗、船越英一郎、及川拓郎監督も登壇した同イベント。試写会には作品の内容にちなみ、医学生が集められており、今作で医師役に初挑戦となる今田は、「どうでした……?」と緊張気味に感想を求め、大きな拍手が起こると安堵の笑顔を見せていた。

また、イベントでは、医学生から寄せられた質問にキャスト陣が回答するコーナーも。作品にまつわる質問が集まったが、中には「梅雨のおうちでの過ごし方は?」といったプライベートに関する質問も。

これに今田は、「え～! 私、本当におもしろくないんですよね……(笑)」とこぼしつつ、「何もしてないな～。どうしよう(笑)」と困ったような表情を浮かべる。最後には「ソファから動かない(笑)。ずっとだらけてますね」と、意外な私生活をのぞかせた。

一方、同じ質問に対し、磯村勇斗は「僕は雨の音を聞いています。ちょっと缶を置いてみたり、それを聞きながらコーヒーを飲んでみたり」と回答。この答えに今田は、「本当に!?」と驚きの声をあげ、船越も「点数稼ごうとしてるだろ!」とツッコんでいた。

「え～!」「どうしよう(笑)」今田美桜が困ってしまった“医学生からの質問”とは
「そんなところまで!?」磯村勇斗が撮影現場で驚かされたスタッフの行動とは
「正直にお話ししましょうか?」船越英一郎、プライベートに関する質問に正直回答「大変ですよ!」
大学生で出会い60年以上…結婚55年を迎える音楽夫妻、2人で大ヒット曲を作詞作曲
祖母は日本にパーマ技術を伝えた“美容界のパイオニア”　6LDDKKSSの大豪邸に住む高嶋ちさ子の親友の正体とは
40歳でデビューしたジャズシンガー、12年前に愛息が“においを感じない”難病に
「一応芸能人なんで…」「合コンとか…」現役アイドル、リアルな婚活事情を告白　相手の希望年収も明かす
シンガーソングライター71歳、60代で宇宙飛行士を夢見て苦手な水泳を克服
93歳の編み物作家、4歳で編み物を始めて4年前には英の博物館に作品が収蔵される快挙を達成
日本を代表する芸能一家で育ったモデル、プロバスケ選手を目指して渡米した過去
『THE SECOND』トットの優勝祝福、「金属バット」は2万件以上出現＝5月度テレビ番組ポスト数ランキング
テレビ解説者・木村隆志のヨミトキ 第122回 『24時間テレビ』チャリティーランナー決定も募る不安　日テレ、フジ、夏フェス、甲子園、サッカーW杯…求められる暑さ対策と現実とは
関連画像をもっと見る