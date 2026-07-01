「え～!」「どうしよう(笑)」今田美桜が困ってしまった“医学生からの質問”とは

「本当におもしろくないんですよね…」俳優の今田美桜が6月28日、都内で行われたテレビ朝日系ドラマ『クロスロード ～救命救急の約束～』(7月7日スタート 毎週火曜21:00～21:54 ※初回拡大スペシャル)の試写会イベントに登壇。私生活にまつわる質問に答えた。

今田美桜

医師役初挑戦の今田美桜、多くの“医師の卵”たちを前に緊張気味

今田のほか、磯村勇斗、船越英一郎、及川拓郎監督も登壇した同イベント。試写会には作品の内容にちなみ、医学生が集められており、今作で医師役に初挑戦となる今田は、「どうでした……?」と緊張気味に感想を求め、大きな拍手が起こると安堵の笑顔を見せていた。

また、イベントでは、医学生から寄せられた質問にキャスト陣が回答するコーナーも。作品にまつわる質問が集まったが、中には「梅雨のおうちでの過ごし方は?」といったプライベートに関する質問も。

これに今田は、「え～! 私、本当におもしろくないんですよね……(笑)」とこぼしつつ、「何もしてないな～。どうしよう(笑)」と困ったような表情を浮かべる。最後には「ソファから動かない(笑)。ずっとだらけてますね」と、意外な私生活をのぞかせた。

一方、同じ質問に対し、磯村勇斗は「僕は雨の音を聞いています。ちょっと缶を置いてみたり、それを聞きながらコーヒーを飲んでみたり」と回答。この答えに今田は、「本当に!?」と驚きの声をあげ、船越も「点数稼ごうとしてるだろ!」とツッコんでいた。