「生成AIをうまく使いたいのに、期待している答えが返ってこない」といった経験はありませんか? それはプロンプトに原因があるのかもしれません。

今回は、書籍『最短で最大の成果を上げる AIアウトプットの全技法』(アスコム)から、意外と盲点だった「AIへの指示の出し方」について紹介します。

AIにプロンプトを作らせる

「AIへの指示の出し方がわからない」と悩んでいませんか。プロンプトは自分で考える必要はありません。すべて、AI自身に作らせましょう。

プロンプトで悩む時間は、ゼロにできる

AIを使い始めると、多くの人がぶつかる壁があります。

「どう指示を出せばいいかわからない」。

プロンプトの書き方を解説したサイトを読み漁り、テンプレートを探し、自分の用途に無理やり当てはめようとする。これが、じつは一番の時間の無駄です。

プロンプトは、AI 自身に作らせてください。

やり方は2ステップです。

【ステップ1】頭の中にあることを、そのまま書く。

若手向けに、コミュニケーションの研修資料を作りたい。堅苦しいのはイヤ。最近のトレンドや事例を入れて、30分で話せる構成にして。単語の羅列でも、箇条書きでもかまいません。完璧な文章にする必要はありません。

【ステップ2】最後に一言だけ添える。

上記の要望を叶えるために、あなたがもっとも高品質な回答を出力できる完璧なプロンプトを、私に代わって作成してください

これだけです。AIが最適なプロンプトを作ってくれます。自分で考えたプロンプトとは、出てくる答えの精度がまるで違います。

プロンプトに正解はない。だからAIに任せる

本書ではさまざまなプロンプトを紹介していますが、プロンプトに正解はありません。

仕事の内容も、求めるアウトプットも、人それぞれ違います。だからこそ、「自分が何をしたいか」をざっくり伝えて、「最適なプロンプトを考えて」とAIに頼む。

このやり方を覚えておけば、どんな仕事でも、プロンプトで悩むことはなくなります。

気に入ったプロンプトは、AIに保存する

AIが作ってくれたプロンプトの中で、「これは何度も使えそうだ」というものが見つかったら、AI内に保存しておきましょう。次からは、それを呼び出せば、同じ精度のアウトプットがいつでも手に入ります。

プロンプトを覚える必要もない。毎回ゼロから考える必要もない。AIに作らせて、良いものはAI上に貯めていく。これを繰り返すだけで、あなた専用のプロンプト集が自然にできあがり、アウトプットが量産されていきます。