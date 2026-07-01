「生成AIをうまく使いたいのに、期待している答えが返ってこない」といった経験はありませんか? それはプロンプトに原因があるのかもしれません。
今回は、書籍『最短で最大の成果を上げる AIアウトプットの全技法』(アスコム)から、意外と盲点だった「AIへの指示の出し方」について紹介します。
AIにプロンプトを作らせる
「AIへの指示の出し方がわからない」と悩んでいませんか。プロンプトは自分で考える必要はありません。すべて、AI自身に作らせましょう。
プロンプトで悩む時間は、ゼロにできる
AIを使い始めると、多くの人がぶつかる壁があります。
「どう指示を出せばいいかわからない」。
プロンプトの書き方を解説したサイトを読み漁り、テンプレートを探し、自分の用途に無理やり当てはめようとする。これが、じつは一番の時間の無駄です。
プロンプトは、AI 自身に作らせてください。
やり方は2ステップです。
【ステップ1】頭の中にあることを、そのまま書く。
若手向けに、コミュニケーションの研修資料を作りたい。堅苦しいのはイヤ。最近のトレンドや事例を入れて、30分で話せる構成にして。単語の羅列でも、箇条書きでもかまいません。完璧な文章にする必要はありません。
【ステップ2】最後に一言だけ添える。
上記の要望を叶えるために、あなたがもっとも高品質な回答を出力できる完璧なプロンプトを、私に代わって作成してください
これだけです。AIが最適なプロンプトを作ってくれます。自分で考えたプロンプトとは、出てくる答えの精度がまるで違います。
プロンプトに正解はない。だからAIに任せる
本書ではさまざまなプロンプトを紹介していますが、プロンプトに正解はありません。
仕事の内容も、求めるアウトプットも、人それぞれ違います。だからこそ、「自分が何をしたいか」をざっくり伝えて、「最適なプロンプトを考えて」とAIに頼む。
このやり方を覚えておけば、どんな仕事でも、プロンプトで悩むことはなくなります。
気に入ったプロンプトは、AIに保存する
AIが作ってくれたプロンプトの中で、「これは何度も使えそうだ」というものが見つかったら、AI内に保存しておきましょう。次からは、それを呼び出せば、同じ精度のアウトプットがいつでも手に入ります。
プロンプトを覚える必要もない。毎回ゼロから考える必要もない。AIに作らせて、良いものはAI上に貯めていく。これを繰り返すだけで、あなた専用のプロンプト集が自然にできあがり、アウトプットが量産されていきます。
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最短で最大の成果を上げる AIアウトプットの全技法(アスコム)
￥2,420円
著者:上岡 正明
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