「今どう反応するのが正解なんだろう」――。
会議中、誰かの発言に微妙な沈黙が流れるのを感じたり、周囲を見回して空気をうかがったりした経験があるビジネスパーソンは少なくないでしょう。日本経済新聞社とJob総研が2025年に実施した「職場会議の実態調査」では、会議に不満を感じている人が約7割にのぼり、「発言しづらい」「議論が深まらない」といった声も多く見られました。
働き方やコミュニケーションの形が変化する中で、「何となく気まずい会議」に疲れを感じる場面は、以前より増えているのかもしれません。そこで本連載では、マイナビニュース会員が実際に経験した「気まずい会議」を漫画形式で紹介します。違和感を覚えたり、微妙な空気を感じたりしたエピソードを参考にしながら、よりよい会議の場づくりに役立ててみてください。
ランチミーティング中に上司から質問が飛ぶが……
商談を兼ねた取引先との会食や気難しい上司とのランチミーティングは、食事を味わっている余裕なんてないですよね……。
あなたも何度も経験しているはず!?✅『気まずい会議』を1話から無料でイッキ読み!
一條マサヒデいちじょうまさひで
藤本たみこふじもとたみこ
会議に関するアンケート
調査時期: 2026年3月26日
調査対象: マイナビニュース会員
調査数: 400人
調査方法: インターネットログイン式アンケート