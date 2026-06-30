日本ハムが3点リード、吉田・水谷活躍
1回裏に日本ハムが2点先制、2回表にオリックスが紅林の2ランで追いつくも、2回裏に1点、3回裏に2点を追加した日本ハムが5-2でリード。吉田の1発などで点差を広げ、序盤を終えて3点差。
【スタメン】
日本ハム: 1(左)水谷 2(遊)水野 3(指)レイエス 4(右)万波 5(中)吉田 6(三)カストロ 7(一)清宮幸 8(捕)進藤 9(二)奈良間 10(投)北山
オリックス: 1(一)山中 2(二)太田 3(左)西川 4(右)中川 5(指)森友 6(遊)紅林 7(三)西野 8(捕)若月 9(中)渡部 10(投)ジェリー
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「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
「オリックスバッファローズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|巨人
|69
|37
|30
|2
|.552
|-
|2
|ヤクルト
|69
|37
|31
|1
|.544
|0
|2
|阪神
|69
|37
|31
|1
|.544
|0
|4
|広島
|68
|26
|39
|3
|.400
|10
|5
|DeNA
|70
|27
|41
|2
|.397
|10
|6
|中日
|71
|26
|44
|1
|.371
|12
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|西武
|75
|44
|29
|2
|.603
|-
|2
|ソフトバンク
|70
|41
|28
|1
|.594
|1
|3
|日本ハム
|75
|42
|33
|0
|.560
|3
|4
|オリックス
|72
|38
|33
|1
|.535
|5
|5
|ロッテ
|69
|33
|33
|3
|.500
|7
|6
|楽天
|71
|27
|43
|1
|.386
|15