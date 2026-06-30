日本ハムが3点リード、吉田・水谷活躍

1回裏に日本ハムが2点先制、2回表にオリックスが紅林の2ランで追いつくも、2回裏に1点、3回裏に2点を追加した日本ハムが5-2でリード。吉田の1発などで点差を広げ、序盤を終えて3点差。

【スタメン】

日本ハム: 1(左)水谷 2(遊)水野 3(指)レイエス 4(右)万波 5(中)吉田 6(三)カストロ 7(一)清宮幸 8(捕)進藤 9(二)奈良間 10(投)北山

オリックス: 1(一)山中 2(二)太田 3(左)西川 4(右)中川 5(指)森友 6(遊)紅林 7(三)西野 8(捕)若月 9(中)渡部 10(投)ジェリー

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