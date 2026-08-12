ソフトバンク、ロッテに10-4で勝利、打線爆発
先発投手：ソフトバンクの上沢直之が5回4失点の好投（6安打3奪三振）、ロッテのS・ロングは3回4失点で敗戦投手 得点経過： 1回裏：ソフトバンクが1点を追加 3回表：ロッテが2点を追加 3回裏：ソフトバンクが3点を追加 注目選手：ソフトバンクの牧原大成が1本塁打、3打点の活躍、ソフトバンクの正木智也が1本塁打、2得点の活躍、ソフトバンクの栗原陵矢が1本塁打の活躍。
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|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|101
|56
|44
|1
|.560
|-
|2
|巨人
|102
|55
|45
|2
|.550
|1
|3
|DeNA
|102
|46
|53
|3
|.465
|9
|4
|ヤクルト
|101
|45
|55
|1
|.450
|11
|5
|中日
|104
|45
|58
|1
|.437
|12
|6
|広島
|98
|38
|56
|4
|.404
|15
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|102
|65
|36
|1
|.644
|-
|2
|西武
|105
|57
|45
|3
|.559
|8
|3
|日本ハム
|106
|59
|47
|0
|.557
|8
|4
|オリックス
|104
|51
|51
|2
|.500
|14
|5
|ロッテ
|99
|46
|50
|3
|.479
|16
|6
|楽天
|100
|38
|61
|1
|.384
|26