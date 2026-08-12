ソフトバンク、ロッテに10-4で勝利、打線爆発

先発投手：ソフトバンクの上沢直之が5回4失点の好投（6安打3奪三振）、ロッテのS・ロングは3回4失点で敗戦投手 得点経過： 1回裏：ソフトバンクが1点を追加 3回表：ロッテが2点を追加 3回裏：ソフトバンクが3点を追加 注目選手：ソフトバンクの牧原大成が1本塁打、3打点の活躍、ソフトバンクの正木智也が1本塁打、2得点の活躍、ソフトバンクの栗原陵矢が1本塁打の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 101 56 44 1 .560 -
2 巨人 102 55 45 2 .550 1
3 DeNA 102 46 53 3 .465 9
4 ヤクルト 101 45 55 1 .450 11
5 中日 104 45 58 1 .437 12
6 広島 98 38 56 4 .404 15

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 102 65 36 1 .644 -
2 西武 105 57 45 3 .559 8
3 日本ハム 106 59 47 0 .557 8
4 オリックス 104 51 51 2 .500 14
5 ロッテ 99 46 50 3 .479 16
6 楽天 100 38 61 1 .384 26