ウェルネスライフをもっと身近に」を叶えてきたiHerbが、なんと創業30周年！日頃の感謝を込めて、サプリから美容品、食品、日用品まで最大70%OFFという驚きのビッグセールを開催します。私も最初は半信半疑でしたが、この祭典を最大限に活用し、憧れのアイテムを賢く手に入れる秘訣を徹底解説。初回限定25%OFFの裏技も必見です！
iHerbとはどんなお店？30年選ばれ続けてきた理由
皆さんの中には「iHerbって聞いたことあるけど、具体的に何がいいの？」と思っている方もいるかもしれませんね。簡単に言えば、iHerbは1996年の創業以来、サプリメント、コスメ、食品、日用品など、世界中のウェルネス商品を私たちに届けてきたグローバルECプラットフォームなんです。
特に日本でこれほどまでに支持されているのは、私たちが普段の生活ではなかなか手に入らないようなニッチな商品や、iHerbでしか買えない独占商品が豊富に揃っているから。まるで海外のスーパーマーケットを覗くようなワクワク感で、自分の目的やライフスタイルにぴったりの商品を見つける「宝探し」のような体験ができるんです。
そして、その魅力は品揃えだけではありません。続けやすい価格設定: 良いものを継続して取り入れられる「無理のない価格」は、セルフケアを習慣化する上で非常に重要ですよね。 品質と安心感: 海外製品というと不安に感じる方もいるかもしれませんが、iHerbは品質管理に徹底的にこだわり、透明性の高い情報提供を心がけています。
「世界中の商品との新しい出会い」「無理なく続けられる価格」「品質への信頼」。この3つが、iHerbが30年間も私たちに選ばれ続けてきた揺るぎない理由だと、私は感じています。
なぜ安心して買い物ができる？iHerbがこだわり抜く「品質と透明性」
海外のECサイトで買い物をする際、多くの人が気になるのが「商品の品質」と「安心感」ではないでしょうか。iHerbは、この点に関して並々ならぬこだわりを持っています。
目的に合った商品選びをサポートする機能
iHerbでは、膨大な商品の中から自分にぴったりのものを見つけられるよう、様々な工夫が凝らされています。詳細な検索機能: カテゴリー、ブランド、成分など、多様な条件で商品を絞り込めます。 豊富な購入者レビュー: 実際に商品を購入した人だけが投稿できる5,300万件以上のレビューは、購入前の貴重な情報源となります。私もいつも参考にしています！
科学的根拠に基づいた「iTested」プログラム
私が特に「信頼できる！」と感じているのが、iHerb独自の品質検証プログラム「iTested（アイテスト） 」です。
これは、対象商品について独立した第三者検査機関が、科学的な方法を用いて成分の同一性、純度、含有量などを検査するというもの。その検査結果は、なんと商品ページの「iTested Verified Report」から誰でも確認できるんです！
これほどまでに情報の透明性を追求しているECサイトは、他になかなかありません。私たちが口にするサプリメントや肌に触れるコスメだからこそ、このような取り組みは本当にありがたいですよね。
徹底した商品管理と手厚いサポート体制
商品の品質は、保管環境にも左右されます。iHerbのフルフィルメントセンター（物流拠点）や在庫拠点は、国際的な基準であるNSF Internationalに登録され、GMP （Good Manufacturing Practice：医薬品製造管理および品質管理基準）またはISO （国際標準化機構）の認証を取得しています。さらに、各施設では商品ごとに最適な温度管理が徹底されているとのこと。これはまさに、私たちが安心して商品を受け取れる証です。
もちろん、日本からの注文や配送、返品、そして日本語でのカスタマーサポートにも対応。初めて利用する方でも、納得して商品を選び、万が一の時も安心できる環境が整っています。
見逃し厳禁！「30周年セール」の全貌と賢い活用法
世界中の素晴らしいウェルネスアイテムを手軽に手に入れられるECサイトとして、もはや私たちの生活に欠かせない存在となったiHerb（アイハーブ）。そんなiHerbが、なんとこの度創業30周年という記念すべき節目を迎えます！
30年の長きにわたり、私たちユーザーの健康と美を支え続けてきたiHerbが、日頃の感謝を込めてとんでもないビッグセールを開催するとのこと。その名も「30周年セール」！最大70%OFFという驚きの割引に加え、初めての方も大歓迎の特別割引も用意されているんですよ。
開催期間とセール内容
さあ、本題の「30周年セール」について詳しく見ていきましょう！このセール、ただものではありません。開催期間: 2026年8月20日（木）2:00〜9月17日（木）2:00 セール内容: 対象商品が最大70％OFF！ サプリメント、ビューティー、スポーツ、ベビー＆キッズ、食品、バス＆パーソナルケアなど、あらゆるカテゴリーが対象です。
期間中、様々なセールイベントや30周年ならではの企画が続々登場します。
正直、最大70%OFFは破格ですよね！気になっていたあの商品や、試してみたかったブランドがあるなら、この機会を逃す手はありません。私も今から欲しいものリストを作成中です！
初めての方へ朗報！初回購入割引がさらに拡大！
「iHerbは気になっていたけど、まだ買ったことがない…」という方に朗報です！
なんと、このセール期間中は、初めてiHerbを利用する方を対象に、通常20％OFFの初回購入割引が、さらに拡大して25％OFFになります！プロモコード「NEW25」 を決済時に入力するだけ。
サイト全体の商品が対象となるので、どんな商品を選んでも25%OFFでスタートできます。
これは本当に魅力的！ウェルネスライフへの第一歩を、これほどお得に踏み出せるチャンスはめったにありませんよ。
【注意点】 初回購入特典（プロモコード「NEW25」）は、期間中に実施する他のセール割引およびプロモコードとの併用はできません。どちらか一方の割引が適用されますので、ご注意くださいね。
参加型企画「iHerb30周年推し商品総選挙」も要チェック！
ただ買い物をするだけでなく、お祭り気分を味わえる企画も用意されています。
iHerb日本公式InstagramおよびX（旧Twitter）では、「iHerb30周年推し商品総選挙〜あなたの“推しiHerb商品”を教えてください！〜」が開催されます。
お気に入りの商品をコメントすると、抽選で30ドル分のクーポンや、人気商品とiHerbオリジナルボトルを詰め合わせた「30周年スペシャルBOX」が合計35名様にプレゼントされるとのこと。これは私もぜひ参加したい！皆さんの「推し」も教えてくださいね。応募方法や開催期間の詳細は、iHerb日本公式SNSで順次発表されるそうなので、要チェックです！
担当者イチオシ！この機会に試したい「おすすめ商品」6選を深掘り
今回のセールで何を狙うか迷っている方のために、iHerbが特にピックアップしているおすすめ商品をご紹介します。私の個人的な見解も交えながら、それぞれの魅力をお伝えしますね！
1. Doctor's Best ⾼吸収マグネシウム 100mg（120粒）
2. California Gold Nutrition ラクトビフ プロバイオティクス 300億CFU（60粒）
3. California Gold Nutrition Gold C®（ゴールドC） 1,000mg（60粒）
4. Advanced Clinicals ケラチン スリーク＆スムース ヘアマスク（340g）
5. Simply Organic ガーリックパウダー（103g）
6. Nellie’s ランドリーソーダ（100回分∕1.5kg）
※掲載商品は最大割引率が適用されることを示すものではありません。実際の割引率は、キャンペーン特設ページをご確認ください。
※上記価格は2026年8月12日時点の通常価格です。為替の影響により変動する可能性があります。
まとめ：30年分の感謝を込めたiHerbの「大感謝祭」
iHerbの創業30周年セールは、まさにウェルネスライフをアップデートする絶好の機会です。最大70%OFFという大規模な割引、初めての方には25%OFFの特別プロモコード「NEW25」、そして参加型のSNS企画まで、見どころが満載！
私が感じたのは、単なる「安売り」ではなく、30年間培ってきた信頼と品質への自信が込められた、iHerbから私たちへの「大感謝祭」だということ。この機会に、高品質な世界中のウェルネス商品を、お得に安心して手に入れてみませんか？
キャンペーン特設ページで、ぜひあなただけの「お宝」を見つけてくださいね！
【iHerbご利用の注意点】
* iHerbの商品は海外からの個人輸入となります。
* 為替の影響により、価格は変動する可能性があります。
* 掲載時に商品が在庫切れとなっている場合がありますが、再入荷通知を設定できます。
* ご購入前に必ず商品ページに記載されている成分情報をご確認ください。商品の使用に関する最終的な判断は、お客様ご自身の責任となります。
※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。