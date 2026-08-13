ウェルネスライフをもっと身近に」を叶えてきたiHerbが、なんと創業30周年！日頃の感謝を込めて、サプリから美容品、食品、日用品まで最大70%OFFという驚きのビッグセールを開催します。私も最初は半信半疑でしたが、この祭典を最大限に活用し、憧れのアイテムを賢く手に入れる秘訣を徹底解説。初回限定25%OFFの裏技も必見です！

iHerbとはどんなお店？30年選ばれ続けてきた理由

皆さんの中には「iHerbって聞いたことあるけど、具体的に何がいいの？」と思っている方もいるかもしれませんね。簡単に言えば、iHerbは1996年の創業以来、サプリメント、コスメ、食品、日用品など、世界中のウェルネス商品を私たちに届けてきたグローバルECプラットフォームなんです。

特に日本でこれほどまでに支持されているのは、私たちが普段の生活ではなかなか手に入らないようなニッチな商品や、iHerbでしか買えない独占商品が豊富に揃っているから。まるで海外のスーパーマーケットを覗くようなワクワク感で、自分の目的やライフスタイルにぴったりの商品を見つける「宝探し」のような体験ができるんです。

そして、その魅力は品揃えだけではありません。

良いものを継続して取り入れられる「無理のない価格」は、セルフケアを習慣化する上で非常に重要ですよね。海外製品というと不安に感じる方もいるかもしれませんが、iHerbは品質管理に徹底的にこだわり、透明性の高い情報提供を心がけています。

「世界中の商品との新しい出会い」「無理なく続けられる価格」「品質への信頼」。この3つが、iHerbが30年間も私たちに選ばれ続けてきた揺るぎない理由だと、私は感じています。

なぜ安心して買い物ができる？iHerbがこだわり抜く「品質と透明性」

海外のECサイトで買い物をする際、多くの人が気になるのが「商品の品質」と「安心感」ではないでしょうか。iHerbは、この点に関して並々ならぬこだわりを持っています。

目的に合った商品選びをサポートする機能

iHerbでは、膨大な商品の中から自分にぴったりのものを見つけられるよう、様々な工夫が凝らされています。

科学的根拠に基づいた「iTested」プログラム

カテゴリー、ブランド、成分など、多様な条件で商品を絞り込めます。実際に商品を購入した人だけが投稿できる5,300万件以上のレビューは、購入前の貴重な情報源となります。私もいつも参考にしています！

私が特に「信頼できる！」と感じているのが、iHerb独自の品質検証プログラム「iTested（アイテスト） 」です。

これは、対象商品について独立した第三者検査機関が、科学的な方法を用いて成分の同一性、純度、含有量などを検査するというもの。その検査結果は、なんと商品ページの「iTested Verified Report」から誰でも確認できるんです！

これほどまでに情報の透明性を追求しているECサイトは、他になかなかありません。私たちが口にするサプリメントや肌に触れるコスメだからこそ、このような取り組みは本当にありがたいですよね。

徹底した商品管理と手厚いサポート体制

商品の品質は、保管環境にも左右されます。iHerbのフルフィルメントセンター（物流拠点）や在庫拠点は、国際的な基準であるNSF Internationalに登録され、GMP （Good Manufacturing Practice：医薬品製造管理および品質管理基準）またはISO （国際標準化機構）の認証を取得しています。さらに、各施設では商品ごとに最適な温度管理が徹底されているとのこと。これはまさに、私たちが安心して商品を受け取れる証です。

もちろん、日本からの注文や配送、返品、そして日本語でのカスタマーサポートにも対応。初めて利用する方でも、納得して商品を選び、万が一の時も安心できる環境が整っています。

見逃し厳禁！「30周年セール」の全貌と賢い活用法

世界中の素晴らしいウェルネスアイテムを手軽に手に入れられるECサイトとして、もはや私たちの生活に欠かせない存在となったiHerb（アイハーブ）。そんなiHerbが、なんとこの度創業30周年という記念すべき節目を迎えます！

30年の長きにわたり、私たちユーザーの健康と美を支え続けてきたiHerbが、日頃の感謝を込めてとんでもないビッグセールを開催するとのこと。その名も「30周年セール」！最大70%OFFという驚きの割引に加え、初めての方も大歓迎の特別割引も用意されているんですよ。

開催期間とセール内容

さあ、本題の「30周年セール」について詳しく見ていきましょう！このセール、ただものではありません。

サプリメント、ビューティー、スポーツ、ベビー＆キッズ、食品、バス＆パーソナルケアなど、が対象です。

期間中、様々なセールイベントや30周年ならではの企画が続々登場します。

正直、最大70%OFFは破格ですよね！気になっていたあの商品や、試してみたかったブランドがあるなら、この機会を逃す手はありません。私も今から欲しいものリストを作成中です！

初めての方へ朗報！初回購入割引がさらに拡大！

「iHerbは気になっていたけど、まだ買ったことがない…」という方に朗報です！

なんと、このセール期間中は、初めてiHerbを利用する方を対象に、通常20％OFFの初回購入割引が、さらに拡大して25％OFFになります！

を決済時に入力するだけ。

サイト全体の商品が対象となるので、どんな商品を選んでも25%OFFでスタートできます。

これは本当に魅力的！ウェルネスライフへの第一歩を、これほどお得に踏み出せるチャンスはめったにありませんよ。

【注意点】 初回購入特典（プロモコード「NEW25」）は、期間中に実施する他のセール割引およびプロモコードとの併用はできません。どちらか一方の割引が適用されますので、ご注意くださいね。

参加型企画「iHerb30周年推し商品総選挙」も要チェック！

ただ買い物をするだけでなく、お祭り気分を味わえる企画も用意されています。

iHerb日本公式InstagramおよびX（旧Twitter）では、「iHerb30周年推し商品総選挙〜あなたの“推しiHerb商品”を教えてください！〜」が開催されます。

お気に入りの商品をコメントすると、抽選で30ドル分のクーポンや、人気商品とiHerbオリジナルボトルを詰め合わせた「30周年スペシャルBOX」が合計35名様にプレゼントされるとのこと。これは私もぜひ参加したい！皆さんの「推し」も教えてくださいね。応募方法や開催期間の詳細は、iHerb日本公式SNSで順次発表されるそうなので、要チェックです！

担当者イチオシ！この機会に試したい「おすすめ商品」6選を深掘り

今回のセールで何を狙うか迷っている方のために、iHerbが特にピックアップしているおすすめ商品をご紹介します。私の個人的な見解も交えながら、それぞれの魅力をお伝えしますね！

1. Doctor's Best ⾼吸収マグネシウム 100mg（120粒）

2. California Gold Nutrition ラクトビフ プロバイオティクス 300億CFU（60粒）

汗をかきやすい季節のミネラル補給や、日々のコンディションづくりに欠かせないマグネシウムサプリメント。1粒あたりマグネシウム100mgを配合し、続けやすいのが魅力です。マグネシウムはストレスや筋肉の機能にも関わる重要なミネラル。特に夏場は汗で失われがちなので、手軽に補給できるのは嬉しいですよね。高品質なDoctor's Best製品がセール対象なら、試してみる価値大です！2,065円

3. California Gold Nutrition Gold C®（ゴールドC） 1,000mg（60粒）

冷たい飲み物や外食、旅行などで食生活が乱れやすい時期にぴったりな、インナーケアの選択肢。1カプセルに300億CFUものプロバイオティクス（善玉菌）を配合した、iHerb初心者にもおすすめのベーシックなアイテムです。プロバイオティクスは腸内環境を整えることで、全身の健康をサポートすると言われています。CFU（コロニー形成単位）という単位で菌の生菌数が表示されており、300億CFUは非常に優秀。腸活を始めたい方に最適な一品です。3,884円

4. Advanced Clinicals ケラチン スリーク＆スムース ヘアマスク（340g）

1粒にビタミンCを1,000mg配合したベジカプセルタイプのサプリメント。USPグレード（米国薬局方基準）のビタミンCを使用し、グルテン・遺伝子組み換え原料・大豆不使用。1日1粒で手軽にビタミンCを補えます。ビタミンCは美容や健康維持に欠かせない栄養素。1000mgという高配合でありながら、植物性カプセルでアレルギーに配慮されている点も高評価です。何より価格がお手頃なので、毎日続けやすいのが嬉しいポイント。966円

5. Simply Organic ガーリックパウダー（103g）

ケラチンやシアバターなどを配合した、洗い流すタイプのヘアマスク。シャンプー後の髪になじませて使う、日々のヘアケアアイテム。340g入りの大容量で、自宅でのスペシャルケアにもおすすめです。髪の主成分であるケラチンを補給することで、まとまりのあるツヤ髪を目指せるヘアマスク。この容量でこの価格なら、惜しみなく使えるのが魅力的ですね。海外らしい香りで、バスタイムがより贅沢になりそうです。1,792円

6. Nellie’s ランドリーソーダ（100回分∕1.5kg）

有機栽培されたニンニクを使用したガーリックパウダー。生のニンニクを刻む手間なく、肉料理や野菜料理、スープ、パスタなど、様々なメニューに香りや風味を加えられます。日々の調理はもちろん、BBQなどにも活用しやすい調味料です。オーガニックのスパイスはiHerbの定番ですよね。特にガーリックパウダーは汎用性が高く、料理の味を格上げしてくれるマストアイテム。生のニンニクを常備する手間やニオイを気にせず使えるので、忙しい日にも重宝しそうです。1,449円

パウダータイプの衣料用洗剤。1缶で約100回使用できる大容量サイズで、毎日の洗濯に取り入れやすい商品です。レトロなデザインの缶入りパッケージも特徴で、海外の日用品らしいデザインを楽しめます。環境意識の高い海外ブランドらしい、シンプルながらも効果的な洗剤。100回分でこの価格なら、コスパも良いですよね。何より、レトロでおしゃれな缶のデザインが、洗濯機周りを素敵な空間に変えてくれそうです。洗剤もウェルネスの一部と考えるiHerbならではのセレクト！4,223円

※掲載商品は最大割引率が適用されることを示すものではありません。実際の割引率は、キャンペーン特設ページをご確認ください。

※上記価格は2026年8月12日時点の通常価格です。為替の影響により変動する可能性があります。

まとめ：30年分の感謝を込めたiHerbの「大感謝祭」

iHerbの創業30周年セールは、まさにウェルネスライフをアップデートする絶好の機会です。最大70%OFFという大規模な割引、初めての方には25%OFFの特別プロモコード「NEW25」、そして参加型のSNS企画まで、見どころが満載！

私が感じたのは、単なる「安売り」ではなく、30年間培ってきた信頼と品質への自信が込められた、iHerbから私たちへの「大感謝祭」だということ。この機会に、高品質な世界中のウェルネス商品を、お得に安心して手に入れてみませんか？

キャンペーン特設ページで、ぜひあなただけの「お宝」を見つけてくださいね！

【iHerbご利用の注意点】

* iHerbの商品は海外からの個人輸入となります。

* 為替の影響により、価格は変動する可能性があります。

* 掲載時に商品が在庫切れとなっている場合がありますが、再入荷通知を設定できます。

* ご購入前に必ず商品ページに記載されている成分情報をご確認ください。商品の使用に関する最終的な判断は、お客様ご自身の責任となります。

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。