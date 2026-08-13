サウナで心身をリフレッシュするだけでなく、同時に本格的な美容ケアまでできたら…そんな夢のような体験が、ついに名古屋で現実となりました。名古屋駅から徒歩5分の「MONKEY SUITE PRIVATE SAUNA」が、美容機器のトップブランド「ヤーマン」とコラボレーション！完全個室のプライベート空間で、厳選されたヤーマンの人気美容機器を無料で利用しながら、究極の「ととのい」と「美」を同時に手に入れる新常識をご紹介します。美意識の高いあなたもきっと驚くはず！

サウナの常識を覆す！「MONKEY SUITE PRIVATE SAUNA」×「ヤーマン」の挑戦

近年、私たちの「美」に対する意識は大きく変化していますよね。特に男性の間でも美容ケアが当たり前になり、性別問わずセルフケアとして日常に溶け込んできました。そして、かつて一部の愛好家のものであったサウナも、今やリフレッシュ、美容、友人やパートナーとの特別な時間など、多様な楽しみ方が広がっています。

そんな時代の潮流を捉え、名古屋駅から徒歩わずか5分の場所にある完全個室プライベートサウナ「MONKEY SUITE PRIVATE SAUNA」が、なんと美容機器のトップブランド「ヤーマン（YA-MAN）」とタッグを組み、2026年8月1日にリニューアルオープンしました！

「サウナで心身を『ととのえる』だけでなく、同時に『美』も手に入れる」――そんな夢のような体験が、名古屋の地で現実のものとなったのです。これはもう、単なるサウナではありません。新しいライフスタイルを提案する、次世代のウェルネス空間と言えるでしょう。

厳選されたヤーマン美容機器で、全身をトータルケア

MONKEY SUITE PRIVATE SAUNAのBlack RoomとWhite Room、両方の個室に、ヤーマンの人気美容機器がなんと5製品も導入されました。しかも、これらの機器は追加料金なしで、滞在中自由に利用できるというから驚きです！

想像してみてください。サウナで温まり、水風呂でクールダウンした後、心地よい休憩時間に本格的なフェイスケア、頭皮ケア、ヘアケアができるなんて…これぞまさに至福の体験ではないでしょうか。

導入された製品は以下の通りです。

: フェイスラインのケアに特化したマスク型美容機器。サウナ後の肌にハリと潤いを与え、キュッと引き締まった印象へと導きます。: 全身のトータルケアを叶える多機能美容器。顔だけでなく、ボディの気になる部分にも使えるのが嬉しいポイント。: 速乾と美髪ケアを両立したドライヤー。高温の風から髪を守りながら、しっとりまとまる髪へと導いてくれるでしょう。: スタイリングしながら髪のツヤと潤いをケアできるヘアアイロン。サウナでリフレッシュした後に、髪まで美しく整えられます。: 頭皮ケアとリフトケアを同時に叶えるヘッドスパ美容器。微弱な電気刺激（EMS）で頭皮を心地よく刺激し、リフレッシュ効果も抜群です。

これだけの高機能美容機器を、サウナ利用料金だけで体験できるというのは、かなりのコストパフォーマンスではないでしょうか。普段なかなか手が出せない高級美容家電を、心ゆくまで試せる絶好のチャンスです。

サウナ体験そのものも最高峰へ！進化したホスピタリティ

「サウナ×美容」という新しい価値提供だけでなく、MONKEY SUITE PRIVATE SAUNAは、サウナ体験そのものの快適性も徹底的に追求しています。

チラー導入で水風呂が常に快適に！

サウナ愛好家にとって、水風呂の温度は非常に重要ですよね。今回のリニューアルでは、両室の水風呂に「チラー」が新しく導入されました。チラーとは、水風呂の水を一定の低い温度に保つための冷却装置のこと。これにより、これまで外気温に左右されやすかった水温が安定し、夏場でも18～20℃程度の「ととのい」に最適な水風呂をいつでも楽しめるようになりました。どんな季節でも最高のクールダウンが約束されるのは、本当に嬉しい進化です。

ウォーターサーバー新設で水分補給もストレスフリー

サウナ中の水分補給は、健康維持と「ととのい」に欠かせません。個室内には新たにウォーターサーバーが設置され、ペットボトルから変更となりました。これで、好きなタイミングで、好きなだけ水分補給ができるようになり、より一層サウナに集中できる環境が整いました。

ウェルカムドリンクサービスも開始予定！

さらに、ヤーマンコラボを記念して、個室に入った瞬間から特別な時間を演出するウェルカムドリンクサービスも今後開始される予定とのこと。細部にわたる「おもてなし」の心遣いが感じられますね。詳細は公式サイトや公式SNSで発表されるそうなので、ぜひチェックしてみてください。

MONKEY SUITE PRIVATE SAUNAの魅力とは？

この素晴らしい体験を提供するMONKEY SUITE PRIVATE SAUNAは、名古屋駅からのアクセスも抜群。名古屋駅より徒歩5分の好立地にある完全予約制の完全個室プライベートサウナです。

男性専用のパブリックサウナ「SAUNA MONKEY」に併設されているため、サウナを知り尽くしたプロが運営しているという安心感もあります。

「プライベート」という名の通り、周囲を気にすることなく、ご友人やご家族、そしてもちろん男女での利用も可能なのが大きな魅力です。上質で落ち着いた空間の中で、サウナ、水風呂、休憩まですべてを自分たちだけのものにできます。これはまさに、現代人が求める「贅沢な時間」そのもの。都会の喧騒を忘れ、心ゆくまでリラックスし、そして美しくなる――そんな特別なひとときを過ごしたい方に、自信を持っておすすめできる施設です。

まとめ：名古屋で「ととのい」と「美」を同時に手に入れる

「MONKEY SUITE PRIVATE SAUNA」と「ヤーマン」のコラボレーションは、サウナと美容の概念を再定義する、まさに画期的な試みです。心身を「ととのえる」だけでなく、美容ケアまでトータルで叶えられるこの場所は、私たちのライフスタイルに新しい価値をもたらしてくれるでしょう。

具体的な利用料金は公式サイトでご確認いただく必要がありますが、これだけの高機能美容機器を自由に使え、快適な水風呂やウォーターサーバーといった細やかなサービスを受けられることを考えれば、その価値は十分すぎるほどではないでしょうか。

あなたもぜひ、この「サウナ×美容」の新しい常識を体験しに、名古屋へ足を運んでみませんか？きっと、これまでのサウナ体験とは一線を画す、特別な感動が待っているはずです。

施設概要

ヤーマン株式会社について

: MONKEY SUITE PRIVATE SAUNA: 愛知県名古屋市中村区名駅南1-17-23 ニッタビル地下1F 個室エリア: 名古屋駅より徒歩5分: 9:00～26:00（詳細は公式サイトをご参照ください）

美容機器のリーディングカンパニーであるヤーマン株式会社。その技術と製品は、美を追求する人々に長く愛され続けています。

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MONKEY SUITE PRIVATE SAUNA 公式サイト

MONKEY SUITE PRIVATE SAUNA 公式Instagram

ヤーマン株式会社 公式サイト

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。