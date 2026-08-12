楽天、オリックスに5点差で快勝
先発投手：楽天は前田健太が7回2失点の好投（7安打4奪三振）、オリックスのA・エスピノーザは5回5失点で敗戦投手 得点経過： 4回表：オリックスが2点を追加 6回裏：楽天が5点を追加し逆転、さらに追加点でリードを広げる 8回裏：楽天が2点を追加 注目選手：楽天のC・マッカスカーが1本塁打、4打点、3安打の活躍、楽天の宗山塁が1本塁打、3安打、2得点の活躍、楽天の黒川史陽が1本塁打の活躍。
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|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|102
|57
|44
|1
|.564
|-
|2
|巨人
|103
|55
|46
|2
|.545
|2
|3
|DeNA
|103
|47
|53
|3
|.470
|9
|4
|ヤクルト
|102
|46
|55
|1
|.455
|11
|5
|中日
|105
|45
|59
|1
|.433
|13
|6
|広島
|99
|38
|57
|4
|.400
|16
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|103
|66
|36
|1
|.647
|-
|2
|西武
|106
|58
|45
|3
|.563
|8
|3
|日本ハム
|107
|59
|48
|0
|.551
|9
|4
|オリックス
|105
|51
|52
|2
|.495
|15
|5
|ロッテ
|100
|46
|51
|3
|.474
|17
|6
|楽天
|101
|39
|61
|1
|.390
|26