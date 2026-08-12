西武が逆転で日本ハムに勝利

先発投手：西武の渡邉　勇太朗が7回2失点の好投（4安打4奪三振）、日本ハムの北山　亘基は6回0失点 得点経過： 3回裏：日本ハムが1点を追加 6回裏：日本ハムが1点を追加 7回表：西武が5点を追加 注目選手：日本ハムの水野　達稀が1本塁打の活躍、日本ハムの清宮　幸太郎が1本塁打の活躍、西武の小島　大河が1本塁打、3打点の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 102 57 44 1 .564 -
2 巨人 103 55 46 2 .545 2
3 DeNA 103 47 53 3 .470 9
4 ヤクルト 102 46 55 1 .455 11
5 中日 105 45 59 1 .433 13
6 広島 99 38 57 4 .400 16

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 103 66 36 1 .647 -
2 西武 106 58 45 3 .563 8
3 日本ハム 107 59 48 0 .551 9
4 オリックス 105 51 52 2 .495 15
5 ロッテ 100 46 51 3 .474 17
6 楽天 101 39 61 1 .390 26