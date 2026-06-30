マイボイスコムは2026年6月29日、「乳酸菌入り飲料に関する調査」の結果を発表した。本調査は2026年5月1日～7日、マイボイスコムのアンケートモニター11,207人を対象にインターネットで実施されたもの。

乳酸菌入り飲料の飲用者は7割弱

乳酸菌入り飲料を飲む人は7割弱で、週1回以上飲む人は3割弱となった。

乳酸菌入り飲料の飲用頻度

「カルピス」「ヤクルト」が飲用上位

乳酸菌入り飲料飲用者に、直近1年以内に飲んだ商品を聞いたところ、「カルピス、カルピスウォーターなど」「ヤクルト」が各40%台で上位となった。続いて、「明治プロビオヨーグルトR - 1 ドリンクタイプ」「ピルクル」が各2割弱だった。「カルピス、カルピスウォーターなど」は若年層で比率がやや高い傾向が見られた。

飲む理由は「おいしい」が最多

乳酸菌入り飲料を飲む理由は、「おいしい」が51.0%で最も多かった。次いで、「おなかの調子を整える、腸内環境改善、便通改善」「健康維持」が各3割強となった。

主に「明治R - 1 ドリンクタイプ」を飲む人では、「病気の予防・免疫力増強」が最多だった。一方、「ミルミル」「ビヒダスのむヨーグルト」「恵 ガセリ菌SP株ヨーグルト ドリンクタイプ」を主に飲む人では、「おなかの調子を整える、腸内環境改善、便通改善」が各5割前後で最も多かった。

乳酸菌入り飲料を飲む理由

選ぶ決め手は「価格」と「機能・効果」

乳酸菌入り飲料を選ぶ際に重視する点は、「価格」が45.4%で最多となった。次いで、「機能・効果」が41.3%、「飲みやすさ」「味」が各4割弱で続いた。「機能・効果」は飲用頻度が高い人ほど重視する傾向が見られ、「明治R - 1 ドリンクタイプ」「トリプルヨーグルト ドリンクタイプ」「恵 ガセリ菌SP株ヨーグルト ドリンクタイプ」を主に飲む人では特に高かった。

期待する効果は「腸内環境改善」「免疫力増強」

乳酸菌入り飲料の機能・効果を重視する人に期待する効果を聞いたところ、「腸内の環境を改善する」「体の免疫力増強」が各6割強で上位となった。続いて、「便秘を防ぐ・便通をよくする」が32.4%だった。「便秘を防ぐ・便通をよくする」は女性、特に30～40代女性で高い傾向が見られた。

また、「ストレスの軽減」は10～40代で比率が高く、男性30～40代では「アレルギー体質の改善・症状の緩和」「ストレスの軽減」「睡眠の質の向上」が全体より高い結果となった。