外出先で、「もしかして今の自分、汗臭い…?」と感じて焦ってしまった。このような経験がある人は多いのではないでしょうか。本記事では汗臭さを強く感じてしまう原因やその場でできる応急処置、また日常生活で心がけたい対策方法についても解説します。

外出先で汗臭さを感じる原因とは?

暑い季節はもちろん、湿度が高い日や人混みのなかでは、汗がしたたり、不快さを感じることがあります。実は汗自体は水とミネラルでできているため無臭ですが、細菌などの繁殖や、ストレス・ホルモンバランスなどによって臭いが発生するといわれています。「汗が臭い」と感じる主な原因について解説していきます。

汗の分泌量が増加するため

汗を分泌する皮膚の器官(汗腺)にはエクリン腺とアポクリン腺の2種類があり、エクリン汗自体はほぼ無臭ですが、皮膚の細菌によって分解されることで臭いが発生します。

アポクリン汗は腋臭症(わきが)の臭いに関与します。暑さやストレス、ホルモンバランスの乱れなどからこのアポクリン腺が刺激され、臭いのある汗の分泌が活性化されます。

肌や衣類に細菌が繁殖しているため

皮脂の汚れや垢などから増殖した細菌が体臭の原因となる場合も多いです。細菌が汗や皮脂を分解することで臭い成分が産生されます。この細菌は皮膚から衣類に移ることもあるので、衣類からも汗臭さを感じた場合には酸素系漂白剤を使用して洗濯し、しっかりと乾燥させることが大切です。

肝機能の低下や糖尿病を患っているため

体調不良により汗の臭いが発生することもあります。肝機能が低下するとアンモニア臭のような汗が出ることがあり、糖尿病が著しく悪化してケトン体が増加した場合には、甘酸っぱい臭いを感じることがあります。

汗から病気のサインを発見できることもあるので、急な臭いの変化や全身の不調を伴う場合には医療機関へ相談しましょう。

外出先で汗臭さを消す! おすすめアイテム5選

おすすめアイテム5選

外出先で汗臭さを消したいときに便利なアイテムと使い方を紹介します。即効性が期待できるアイテムも種類豊富に販売されていますので、大切な人と会うときや特別な用事があるときはバッグに入れておくのもおすすめです。

制汗剤

ドラッグストアで気軽に購入できるアイテムのひとつです。脇だけでなく、顔や粘膜以外であれば身体中のさまざまな部位に使用できます。清涼感が苦手な方は無香料タイプもあるので、安心して使えます。

消臭スプレー

衣類や布製品に染み付いた汗の臭いを中和・抑制させるアイテムです。フレグランス感覚で使用できる香り付きの商品も充実していますが、特に臭いが気になる場合は除菌タイプや抗菌成分入りのスプレーを選びましょう。

ボディシート

汗を瞬時に拭き取り、ひんやり感を得られるのが特徴です。制汗剤と異なり、肌から直接汗を拭き取るため、不快感やべたつきも解消することができます。殺菌成分が配合されたデオドラントタイプを選ぶことで汗の臭いも抑えられます。広範囲を一度に拭き取りたい場合は大判サイズのシートがおすすめです。

ハンディファン

近年、暑さ対策として人気急上昇中のアイテムです。体温を下げやすい脇の下や首に集中して風を送り込むことで、大量に汗をかくことを防ぎます。ボディシートや制汗剤と併用してひんやり感を得るのも効果的です。

速乾性タオル

速乾性タオルは水分を素早く拡散する繊維が使用されており、雑菌の繁殖を防ぐことができます。吸水力が高いので外出先で汗をしっかりと拭きたいときにも重宝します。使用後も乾くスピードが早いのでタオルそのものにも臭いが付着することを防げます。

外出先で汗臭くなるのを防ぎたい! 日ごろから心がけたい対策方法5選

日ごろから心がけたい対策方法5選

生活習慣の改善や、専用アイテムの活用で汗の臭いを防止することもできます。どうしても臭いが改善しない場合は医療機関に相談するのもひとつの方法ですが、まずは自宅でできるセルフケアから試してみましょう。

バランスのいい食事を摂る

皮膚の酸化を防ぐ抗酸化食品や、乳酸の発生を抑制するアルカリ性食品を摂取することで、汗の臭いを軽減できる可能性があります。食物繊維などで腸内環境をととのえるのも有効です。和食にはこれらの栄養素を含む食材が多く含まれているといわれています。

脂質の多い食材を控えて健康的な食生活を送るように心がけましょう。

適度な運動で汗腺の働きを活発にする

ウォーキングやジョギングなど、有酸素運動を適度におこない、汗をかく習慣をつけましょう。汗腺を鍛えることで新陳代謝が活発になり、発汗習慣をつけることで汗腺の機能が保たれ、さらさらした汗をかきやすくなると考えられています。

消臭効果の強い洗剤を使う

汗の臭いがついた衣類は早めに洗濯し、臭いが残らないようにすることも大切です。お湯を使って洗ったり、消臭効果のある洗剤を使ったり、少しの工夫で臭いが落ちやすくなります。

通気性のいいインナーを着用する

インナーは発汗により蒸れやすくなるだけでなく、臭いも発生しやすくなります。通気性がよく、速乾性のある機能的な素材でつくられたインナーを着用しましょう。臭いの元になる雑菌の繁殖を防ぐことができ、さらりとした着心地で快適さが向上するメリットもあります。

デオドラントソープで体を洗う

殺菌、洗浄効果が高い薬用ボディソープです。発汗した皮膚、皮脂や毛穴の汚れもしっかりと落とすことができます。汗の臭いや加齢臭の対策、そしてニキビなどの肌トラブルにも有効です。

使用後に乾燥が気になる場合は保湿成分が含まれている商品を選ぶのもおすすめです。

【まとめ】「汗臭いかも? 」と感じたら早めに対策をすることが大切

汗の臭いは、汗や皮脂を皮膚の細菌が分解することで発生します。制汗剤や消臭スプレーなど身近にあるアイテムを活用し、こまめに汗を軽減する対策を取ることが重要です。汗の臭い対策をおこなうことは身だしなみをととのえることにもつながりますので、積極的に取り組んでいきましょう。

山下真理子先生より

汗の臭いは誰にでも起こりうる身近なお悩みです。気になったときは早めのケアを心がけることで、多くの場合は改善が期待できます。日頃のスキンケアや生活習慣を見直しながら、自分に合った対策を取り入れていきましょう。

山下真理子 やましたまりこ 京都府立医科大学医学部医学科 卒業 。のべ10年以上の美容皮膚科勤務を経て、現在はくみこクリニック北山院に勤務している。コロナ以前は、大阪医専にて、医療従事者の教育にも関わった経験がある。 この監修者の記事一覧はこちら

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